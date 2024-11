¡Es oficial! Maluma vuelve a Colombia: fecha confirmada de su concierto en Medellín

El cantante colombiano Maluma ha anunciado su regreso a los escenarios de su país natal con un concierto que promete ser el evento del año. A través de sus redes sociales, el artista confirmó que el próximo 26 de abril de 2025 se repetirá el emblemático show "Medallo en el Mapa", que según él mismo ha sido el concierto más importante de su carrera.

Con gran entusiasmo, Maluma escribió en Instagram: “MEDALLO EN EL MAPA 26 de abril 2025… 🇨🇴 Repetiremos el concierto más importante de mi carrera y obvio no se lo pueden perder, HP QUE EMOCIÓN 🥳🥳🥳 Este show va a estar a otro nivel !!!!!”. Sus seguidores no tardaron en inundar la publicación con mensajes de emoción y promesas de no perderse el espectáculo.

Un regreso histórico a Colombia: Maluma vuelve a su país natal

Este concierto se realizará en Medellín, la ciudad que vio nacer a Maluma y que lo ha apoyado desde sus inicios. En su primera edición, "Medallo en el Mapa" dejó una marca imborrable al reunir a miles de fanáticos y contar con un despliegue escénico sin precedentes. Esta vez, el cantante promete llevar el evento "a otro nivel", con un espectáculo aún más ambicioso en términos de producción y sorpresas.

Para garantizar su lugar en este esperado concierto, Maluma ha habilitado un pre-registro a través del enlace en su perfil de Instagram, lo que demuestra el nivel de expectativa que genera este evento entre sus fans.

Maluma: así será su regreso a Colombia

El regreso de Maluma a Medellín no solo representa un momento especial para sus seguidores, sino también una reafirmación de su compromiso con su tierra natal. Considerado uno de los mayores exponentes de la música urbana latina, este concierto será una nueva oportunidad para conectar con su público colombiano y celebrar sus logros.

Con "Medallo en el Mapa", Maluma busca dejar nuevamente en alto el nombre de Medellín y su carrera como uno de los artistas más influyentes de la música actual. ¡Prepárate para una noche inolvidable!