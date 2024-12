Estas son las recomendaciones para que pueda disfrutar al máximo de los conciertos de Aventura en Bogotá

Aventura, con su tour 'cerrando ciclos', se presentará el sábado 14 y el domingo 15 de diciembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. La apertura de puertas será a las 5:00 de la tarde, mientras que el show musical iniciará a las 9:00 de la noche.

A falta de un día para que se comience a vivir esta experiencia con la agrupación que es reconocida como la más importante de bachata, la tiquetera a cargo del evento y la Alcaldía de Bogotá informaron cuáles son las recomendaciones que se deben tener en cuenta para disfrutar al máximo y evitar percances. Tome nota:

Estas son las recomendaciones para asistir a los conciertos de Aventura en Bogotá

En primer lugar, la tiquetera a cargo de los conciertos de Aventura y la Alcaldía de Bogotá le comunicaron a los asistentes que no estarán habilitados los parqueaderos. Por lo tanto, con el fin de evitarles incomodidades, les recomendaron llegar en los diferentes sistemas de transporte público de la ciudad.

Además, hicieron énfasis en que es fundamental llegar temprano. Pues, debido a que se realizarán unas requisas detalladas en las entradas, el objetivo es evitar filas extensas que generen caos y retrasen el ingreso de las personas al evento.

Y, como últimas medidas, puntualizaron que es importante que las personas estén pendientes de sus pertenencias y que, en caso de que se evidencien actos de discriminación o desmanes, la logística está autorizada para sacar del concierto a los involucrados.

Téngalo en cuenta: estos objetos no están permitidos para los conciertos de Aventura en Bogotá

Además de las recomendaciones generales, la tiquetera a cargo de los conciertos y la Alcaldía de Bogotá recordaron que no está permitido el ingreso de 'palos de selfie' ni de cámaras profesionales. Por lo tanto, comunicaron que es fundamental que los asistentes no los lleven para que no pierdan esos elementos ni tengan que perder tiempo buscando dónde guardarlos.

De igual manera, manifestaron que la logística tampoco dejará pasar botellas llenas de líquido ni comida y que, al igual que en todo tipo de eventos masivos, no se aceptan los siguientes elementos: