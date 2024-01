La Casa de los Famosos Colombia confirmó su primer participante ¿de quién se trata?

Una de las producciones más esperadas en 2024 por el Canal RCN y VIX, es el reconocido reality 'La Casa de los Famosos Colombia', formato que ha causado sensación en México y otros países. Este sin duda será un estreno que promete revolucionar la televisión colombiana.

Con la expectativa sobre la mesa, desde ya la producción confirmó su primera participante de los 22 que estarán dentro de la casa.

¿Quién es la primera participante de La Casa de los Famosos Colombia?

Se trata de la actriz y empresaria caleña Martha Isabel Bolaños, quien es recordada por darle vida a 'La Pupuchurra' en 'Yo soy Betty, la fea'. La reconocida figura se ha destacado en otros programas del Canal RCN como 'MasterChef Celebrity' donde demostró su fuerte carácter.

En un video compartido en redes sociales, Bolaños reveló que entra a la casa con ganas de ganar, aunque admitió que no es muy buena realizando estrategias. Tras conocerse su ingreso al famoso programa, miles de usuarios lo aplaudieron, asegurando que la actriz le pondrá 'picante'.

“Esto va a estar bueno, una caleña directa y sin tapujos”, “Déjenos descansar de la mala actitud que tiene esta mujer”, “Qué aburrido ver los mismos problemas cotidianos de convivencia de la vida real”, fueron algunos de los comentarios.

"Lo que se viene es candela'; "Ayyy papá se prendió"; "No tenía en la mira este reality, pero si está @marthaisabelii hay que verlo sí o sí"; "Esto empieza a pintar muy bueno con Martica"; "La amooooooo y desde España no me la perderé así me toque trasnochar"; ¡Qué bueno!!! Me encanta Marta, siempre será mi favorita en cualquier reality, no veo la hora que empiece", fueron otras reacciones.

La casa de los famosos, muy pronto por Canal RCN y Vix

Además, si quieres ver la señal en vivo 24/7 sin censura, ¿qué esperar para unirte a Vix? Esta plataforma contará con todos los detalles de lo qué pasa dentro de La Casa de los Famosos Colombia.