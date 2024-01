Andrea Valdiri rompió el silencio tras lo ocurrido en su último embarazo: “No me hallaba”

Para nadie es un secreto que Andrea Valdiri es una de las influenciadoras más reconocidas en Colombia, pues su interacción con sus seguidores ha hecho que la barranquillera comience a tener un gran cariño de todos los cibernautas, quienes comienzan a tener una relación muy interesante con la creadora de contenidos.

A través de sus redes sociales, Andrea Valdiri comparte con todos sus seguidores las actividades que realiza a diario, dejando ver que la coreografía, las fotos y el ejercicio son las acciones que más tiene presente en su rutina, dejando claro que en el pasado vivió momentos difíciles y por tal motivo tiene esa disciplina en la actualidad.

Fuerte confesión de Andrea Valdiri sobre su cuerpo

En conversaciones con el podcast ‘Perder es Ganar’, la barranquillera confesó que vivió momentos difíciles tras dar a luz a su segunda hija, pues todo parece indicar que no se sentía contenta con su cuerpo, dejando en descubierto algunas inseguridades que la alejaron de una de sus actividades favoritas.

“Lo que pasa es que no es fácil cuando las mujeres salen de un trabajo de parto, recién estaba siendo mamá de Adharita, mi peso no era el mismo. Yo no me hallaba. Yo me miraba en el espejo y decía esta celulitis qué. Entonces nos frustramos”, aseguró la barranquillera junto a su entrenador personal.

Además, Andrea Valdiri dejó claro que tras el nacimiento de su segunda hija tuvo varias inseguridades, no utilizaba ropa ajustada y tampoco le gusta salir de la calle, ya que no se sentía feliz de su cuerpo, “evitaba salir a la calle y usaba ropa ancha para ocultar su figura.

“Esto fue un reto para mí, porque yo trabajo con mi cuerpo, yo estoy en el mundo artístico. Todo el tiempo tengo que estar en traje de baño, en vestido corto, en miles de marañas, pero yo había dejado de bailar porque me había subido mucho de peso”, agregó la creadora de contenidos.

Andrea Valdiri y una decisión que cambió su vida

Ante las inseguridades, la barranquillera tomó la decisión de entrar en el mundo fitness, comenzando a trabajar en el entrenamiento de su cuerpo, en diferentes rutinas de entrenamientos y sobre todo en una dieta balanceada, sin necesidad de sacrificar algún tipo de comida.

“Yo aprendí que puedo seguir comiendo lo que comía anteriormente, pero en ciertas cantidades, proporcionado, lo que era”, añadió Andrea Valdiri.

Por último, Andrea Valdirí reveló que los cambios físicos tienen que ir muy ligados a las emociones, puesto que “conseguir resultados en cuanto al control de peso no tiene los mismos efectos si tampoco se trabaja la salud mental”.

