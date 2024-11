Cony Camelo confesó con qué compañero realmente se llevaba mal en Masterchef

La eliminación de Cony Camelo en MasterChef Celebrity el pasado 18 de noviembre generó opiniones divididas entre los televidentes. La actriz y activista, conocida tanto por su talento como por sus comentarios controvertidos, fue eliminada tras presentar un pastel de pavo con arracachas llamado "Las tres cachacas".

Aunque su esfuerzo fue evidente, el plato tenía partes quemadas, lo que llevó a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina a tomar la decisión de que abandonara la competencia.

Sin embargo, lo que hizo que Cony se convirtiera en una de las participantes más polémicas no fueron solo sus platos, sino sus constantes opiniones y reacciones hacia sus compañeros, como Dominica Duque, Franko Bonilla y Juan Pablo Llano.

Estos comentarios provocaron tanto críticas como apoyo en redes sociales, donde incluso se pidió su renuncia luego de una frase que generó controversia: “Si esto es alta cocina, renuncio”.

Cony Camelo aclara su relación con Dominica Duque

Tras su salida, Cony Camelo visitó el programa matutino Buen día, Colombia para hablar sobre su experiencia en el reality y las polémicas que protagonizó, especialmente en relación con Dominica Duque, quien también generó divisiones entre los participantes y la audiencia.

En entrevista, la actriz aseguró que, a pesar de las apariencias, no tiene problemas personales con Dominica. “A mí Dominica me cae muy bien; había participantes que sí la detestaban”, afirmó. Sin embargo, también insinuó que la presentadora habría recibido apoyo especial por parte de los jurados. “Cuando trabajé con ella, Rausch se puso directamente a hacer la masa del waffle. A mí nunca me ayudaron tanto”, comentó.

Camelo también señaló un momento particular en el que, según ella, la producción canceló una eliminación que habría afectado a Duque, algo que calificó como inusual y que generó malestar entre los concursantes.

Cony revela que Dominica le cae muy bien

Aunque las declaraciones de Cony Camelo han generado debates entre los seguidores del programa, la actriz destacó que muchos de los conflictos mostrados en pantalla forman parte de la narrativa del reality. “Había gente que llevaba muy en la mala a Dominica, pero yo no era una de esas. Eso ya es la ficción del programa”, concluyó.

Su paso por MasterChef Celebrity deja un legado de controversia y momentos inolvidables, consolidándola como una de las figuras más comentadas de esta temporada del reality. ¿Fue Cony víctima de las dinámicas del programa o simplemente mostró su autenticidad en un ambiente competitivo? La discusión sigue abierta.