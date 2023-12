Llueven críticas a Andrea Valdiri por supuesta broma hacia Saruma: "Se fue el colágeno"

La separación entre los influenciadores Andrea Valdiri y Felipe Saruma ha dado mucho de qué hablar en los medios de comunicación y en las redes sociales, puesto que los usuarios aún siguen especulando cuál fue la razón de dicha ruptura.

Ambos salieron a hablar en sus cuentas oficiales de Instagram, aclarando los rumores que habían estado rondando en torno a su relación. Los dos creadores de contenido explicaron que su matrimonio finalizó en buenos términos y que se llevan muy bien, aunque por circunstancias de la vida no pudieron seguir juntos.

Por su parte, Saruma señaló que "se cometen errores", lo cual habría marcado el fin de su relación, mientras que Valdiri afirmó que para estar con ella hay una serie de cosas "que no son negociables", declaraciones que avivaron los rumores sobre los motivos de la separación.

La broma de Andrea Valdiri sobre el colágeno

En esta ocasión, la influenciadora bailarina barranquillera fue blanco de duras críticas por parte de los internautas tras haber hecho una supuesta broma sobre su divorcio con Saruma.

En un video publicado en sus historias de Instagram, Valdiri salió hablando sobre los beneficios que tiene consumir colágeno e hizo un chiste que, al parecer, hacía referencia a su exesposo y a la diferencia de edad que había entre los dos.

"Si se fue el colágeno en carne, mi amor, que me quede el colágeno en polvo, pero sin colágeno, hermana, no me quedo. ¡Salud!”, afirmó entre risas la creadora de contenido.

Llueven críticas a Valdiri

Este video desató un sinfín de comentarios por parte de los usuarios y aunque ninguno de los involucrados ha ofrecido detalles sobre las causas de su separación, muchos han considerado que la culpa recae en Andrea, acusándola de no haber valorado el incondicional amor de su exesposo.

La forma en que Valdiri ha llevado su estado de ánimo tras el divorcio ha llevado a algunos internautas a creer que la influenciadora es la responsable de la separación. En contraste con la actitud más feliz y animada que muestra Andrea, Felipe Saruma parece estar más afectado por la ruptura.

"Ahí está el reflejo de que ella nunca estuvo enamorada", "Pobre Saru", "La noto tan relajada, como si nada hubiera pasado", "Saruma fue un caballero con ella, le dio su amor cuando más lo necesitó (...) y ahora sale ella con ese video que según ella da risa", fueron algunos de los comentarios.

El caso de Andrea Valdiri ha generado controversia en las redes sociales, donde los usuarios expresan opiniones encontradas sobre su forma de manejar su divorcio y la relación con su exesposo Felipe Saruma. La influencer barranquillera se encuentra en el ojo del huracán y deberá enfrentar las críticas y el juicio de sus seguidores.