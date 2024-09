¿Mala suerte por el viernes 13? Dominica Duque sufrió un accidente en la cocina de Masterchef, ¿qué le pasó?

En el episodio del pasado viernes 13 de MasterChef Celebrity, las celebridades tuvieron que enfrentarse a un desafío completamente individual en el que el azar jugó un papel crucial.

Cada participante debía preparar tres tipos diferentes de panes, asignados al azar, lo que puso a prueba sus habilidades y creatividad culinaria.

El desafortunado accidente de Dominica Duque con la batidora

A Dominica Duque, una de las participantes más queridas del programa, el destino le sonrió inicialmente al obtener uno de los panes más complejos y deseados: el brioche. Con mucho entusiasmo, comenzó a preparar la masa para este pan clásico utilizando una batidora, esperando que el proceso de amasado avanzara mientras buscaba otros ingredientes en la despensa.

Sin embargo, mientras Dominica se alejaba de su estación, el inesperado movimiento de la batidora hizo que el aparato se cayera al suelo, junto con toda la masa. El fuerte ruido que causó el accidente no solo sorprendió a los demás concursantes, sino que también significó un gran retroceso para Dominica, quien se vio obligada a empezar de cero. “Cuando me empiezan a llamar, obviamente supe que no era una buena noticia, ¿por qué me pasan estas cosas? Me tocó la batidora loca, la batidora embrujada”, comentó la periodista, mostrando su frustración.

Ilenia Antonini acude al rescate, pero paga el precio

Ante la urgencia de rehacer su preparación, Dominica decidió pedir ayuda a su compañera Ilenia Antonini. La joven actriz, al ver la crisis de su amiga, se apresuró a asistirla, dejando a un lado su propia preparación para intentar ayudarla a terminar su pan a tiempo. "Me voy a la estación de Dominica un rato a ayudarla, porque ella entra en crisis, la masa se le cae entonces le toca volver a empezar, como que nadie le está ayudando entonces yo dejo un poco de lado lo mío y le digo tranquila", explicó Ilenia durante el episodio.

Aunque Ilenia logró calmar un poco a Dominica, esto también resultó en un descuido en su propia preparación, lo que demostró cómo la solidaridad y el espíritu de equipo pueden tener un costo en una competencia tan reñida como MasterChef Celebrity. Esta situación no solo generó tensión entre los participantes, sino que también mantuvo a los espectadores al filo de sus asientos, esperando el resultado final del reto.

El incidente de la batidora y la intervención de Ilenia Antonini fueron dos de los momentos más comentados de la noche, reafirmando el espíritu competitivo y de camaradería que caracteriza a este popular reality show culinario.