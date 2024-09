"Mucho más que una presentadora" Claudia Bahamón reveló todo lo que hace detrás de la pantalla de Masterchef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón, la icónica presentadora de MasterChef Celebrity, ha compartido recientemente un vistazo exclusivo a todas las facetas que desempeña detrás de cámaras en el popular reality de cocina.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de cinco millones de seguidores, Claudia dejó ver que su papel en el programa va mucho más allá de simplemente ser la anfitriona.

Claudia Bahamón muestra su versatilidad en MasterChef Celebrity

En un carrusel de fotografías publicado en Instagram, Claudia Bahamón reveló una serie de imágenes que capturan su participación activa en múltiples funciones dentro del set de MasterChef Celebrity. En las fotos, se puede ver a Claudia desempeñándose como camarógrafa, segunda asistente de dirección, maquilladora, directora de fotografía, directora de piso, y hasta asistente de cocina para los participantes. Incluso, en tono de humor, se la mostró "acostada en el suelo" o ejerciendo como "suegra" y "mediadora de conflictos internos".

"Cuando llevas 9 temporadas de MasterChef tienes claro que ya dejaste de ser solo la presentadora del programa… También eres: SOY LO QUE SOY jajajajaj (…) Pediré aumento de sueldo", comentó Claudia en la descripción del post, provocando una ola de reacciones y comentarios positivos de sus seguidores, quienes la felicitaron por su carisma y versatilidad en el set.

Reacciones de los seguidores a la publicación de Claudia Bahamón

El post de Claudia Bahamón no solo mostró el lado menos conocido de su trabajo, sino que también le permitió conectar más con su audiencia. Los fans de la presentadora no tardaron en llenarla de elogios: “Clau sos increíble, tu energía, carisma y sentido del humor son únicos, no me pierdo ningún capítulo", comentó uno de sus seguidores. Otros añadieron mensajes como: “Claudia eres única, de gran corazón", "la mejor presentadora", y "eres la más hermosa".

Por su parte, Claudia sigue destacándose como la anfitriona de una de las cocinas más famosas del mundo, acompañando y apoyando a los participantes en cada uno de los desafíos culinarios. Su rol no se limita a guiar a los cocineros en cada reto, sino que también actúa como un puente entre los participantes y el jurado, compuesto por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

Hasta el momento, el programa ha tenido momentos llenos de emoción y sorpresas, como la reciente eliminación del actor Alejandro Estrada, quien fue expulsado tras incumplir las reglas al utilizar parte de la preparación de su compañera Dominica durante un reto de eliminación. Claudia Bahamón sigue siendo una figura clave en este programa, aportando humor, dinamismo y su inigualable presencia en pantalla.