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Hip Hop al Parque 2026: fechas, horarios, artistas y más actividades culturales durante la jornada

La Alcaldía de Bogotá ya dio a conocer el cartel de los artistas que participarán y otras actividades que se llevarán a cabo.

Foto: Creado con ChatGPT.
Foto: Creado con ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
10:00 a. m.
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La capital colombiana se está preparando para una nueva jornada de Hip Hop al Parque 2026 con el que se celebrará la edición 28 de uno de los festivales más grandes del género en el país.

Para esta ocasión, harán presencia artistas internacionales de países como México, Chile, Brasil, Francia, Estados Unidos, Colombia, entre otros locales.

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Nueva edición del Hip Hop al Parque llega a Bogotá

El evento se tomará nuevamente el Parque Simón Bolívar durante los próximos 24 y 25 de octubre en donde se reunirán distintas generaciones musicales en torno al rap. Esta puesta en escena tiene el objetivo de dar a conocer, a detalle, la transformación de un género musical que se ha transformado con el tiempo al nacer principalmente desde las esquinas.

Ahora, a este espacio llegarán diversas figuras con una trayectoria consolidada tanto en el circuito latinoamericano como estadounidense y algunos proyectos nacientes desde la capital colombiana.

Dentro de la programación de esta nueva edición se contemplan muestras para entender la evolución del género sin desligarse de sus raíces propias de los territorios.

Algunos de los temas que se podrán disfrutar hacen referencia a las experiencias personales, las historias de barrio, la crítica social, la identidad y la experimentación sonora.

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¿Quiénes participarán en el Hip Hop al Parque 2026?

28 agrupaciones tendrán la oportunidad de llegar al escenario bogotano para conformar la nueva edición del festival. Entre los invitados internacionales se encuentran Rah Digga & Rampage, de Estados Unidos; Da Guedes, de Brasil; Portavoz & DJ Jopsen, de Chile; Hispana, de México, y Potsikei, de Francia.

Dentro del listado de artistas nacionales se encuentran: Ali A.K.A. Mind, Lianna, Zetazeta e Izla. También participarán agrupaciones y talentos distritales, entre ellos Brothers Fres y Old School Breaking Bogotá 80’s, además de 12 artistas ganadores de la Beca Hip Hop al Parque 2025, entre MCs y DJs.

Durante la programación también se esperan muestras y exhibiciones de graffiti, batallas de baile y muestras culturales referentes a la identidad de cada territorio que se representará durante el evento.

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