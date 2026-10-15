¿Nicky Jam salió en defensa de Cris Valencia tras la fuerte golpiza que recibió?

Una ola de reacciones se ha generado a raíz de la nueva polémica en la que el cantante Cris Valencia se vio involucrado al recibir una contundente golpiza que ya es viral en redes sociales.

Pese a que todavía no se conocen las causas detrás de la agresión perpetrada por varias personas en plena vía pública, distintas voces se han sumado a la conversación en donde se ha discutido sobre el número de atacantes que se fueron sobre el joven artista.

¿Nicky Jam habló sobre la polémica de Cris Valencia?

Un amplio debate se ha generado en internet tras discutirse las causas detrás de la contundente golpiza que sufrió el joven en medio de las Fiestas del Agua en Pácora, Caldas.

En las imágenes, que son virales en todas las redes sociales, se observa a un grupo de personas que rodean al cantante, quien terminó arrinconado en la esquina de una pared para ser golpeado con manos y pies.

En el clip se observa a más de tres hombres golpeando al cantante, quien, por varios instantes, se pierde del lente de la cámara al haber terminado tendido en el suelo. Aunque se desconocen las razones detrás del enfrentamiento, algunos hombres terminaron interviniendo para evitar la continuidad del hecho.

Ahora, Valencia tomó su cuenta oficial de Instagram para compartir, por medio de sus historias, una captura de pantalla en donde, al parecer, el cantante Nicky Jam habría comentado uno de los videos en redes que difundieron el momento.

En el presunto comentario, el puertorriquelo hizo énfasis en su interés por haber participado en el enfrentamiento para defender a Valencia de las agresiones. Así mismo, exaltó su inconformidad con el hecho al recalcar que el joven “no pesa ni 50 kilos”.

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Cris Valencia se pronuncia tras la golpiza

Ante la contundente polémica, el joven cantante tomó sus redes sociales para agradecer a aquellos fanáticos que lo acompañaron durante su presentación en las Fiestas del Agua, en Caldas.

“Bendice señor al que me bendice. Y al que no, bendícelo más que a mí”, se leyó en una de sus más recientes publicaciones. Su post se llenó de amplios elogios en donde usuarios exaltaron el valor con el que el joven enfrentó a más de tres hombres que terminaron golpeándolo contundentemente.