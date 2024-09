¡Regreso triunfal! Linkin Park anunció gira mundial con parada en Bogotá: fecha, lugar y demás detalles

Después de una larga espera, la icónica banda de rock alternativo Linkin Park anunció su regreso a Bogotá, marcando un momento esperado por sus fieles seguidores en Colombia.

La banda, que se encuentra en una nueva etapa musical, se presentará el próximo 11 de noviembre en el Coliseo Medplus, lo que promete ser uno de los eventos más destacados del año para los fanáticos del rock en el país.

¿Qué traerá el regreso de Linkin Park a Bogotá?

Linkin Park, conocida por su innovador estilo que fusiona metal, rap y rock, está de vuelta con una renovada alineación y nuevos proyectos. La banda, formada en 1996, fue una de las más influyentes en los años 2000, conectando con una generación que buscaba una manera de expresar sus emociones a través de la música. Ahora, después de siete años de ausencia, la banda regresa con música nueva, marcando el inicio de una nueva era para el grupo.

El regreso de Linkin Park no solo se celebra con la reactivación de sus presentaciones en vivo, sino también con la publicación de su primer sencillo en años, titulado The Emptiness Machine. Este lanzamiento, acompañado de un video musical y una actuación global en livestream, forma parte del "From Zero World Tour". Esta gira mundial incluirá fechas en ciudades importantes como Los Ángeles, Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl y, por supuesto, Bogotá.

¿Cómo adquirir entradas para el concierto de Linkin Park?

La preventa para el club de fans LP Underground comenzará el 9 de septiembre, y las entradas estarán disponibles para el público general a partir del 13 de septiembre a las 10:00 a.m. Las ventas se realizarán a través de Bancos Aval hasta agotar existencias. Los fanáticos colombianos tendrán la oportunidad de adquirir sus boletos antes de que se agoten, asegurando su lugar en este esperado regreso.

El regreso de Linkin Park a Bogotá es un acontecimiento significativo para la escena musical del país y una gran oportunidad para los seguidores de la banda de disfrutar en vivo de su nueva música, así como de sus clásicos más emblemáticos. La espera ha sido larga, pero la banda está lista para ofrecer un espectáculo inolvidable que sin duda será recordado por sus fanáticos durante muchos años.