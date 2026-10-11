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De contestar preguntas a ejecutar tareas: el salto de la IA que analizarán en Bogotá

Cómo se repartirán las funciones entre trabajadores y sistemas automatizados, será uno de los debates del CX Tech Day 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 11 de 2026
09:07 p. m.
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Responder una consulta es apenas una de las funciones que puede asumir la inteligencia artificial. El siguiente paso consiste en ejecutar acciones, una capacidad que abre interrogantes sobre cómo organizar la atención al cliente y distribuir responsabilidades entre personas y sistemas automatizados.

Esa transición será uno de los temas centrales del CX Tech Day 2026, organizado por la Asociación Colombiana de BPO (BPrO). El encuentro se realizará el martes 20 de octubre en el Centro Empresarial El Cubo, en Bogotá, con participación de expertos nacionales e internacionales.

¿Qué cambia cuando la inteligencia artificial puede actuar?

La programación examinará el paso de los asistentes que responden solicitudes a los agentes capaces de ejecutar tareas. La discusión abordará cómo incorporar estas herramientas a las operaciones y vincularlas con los objetivos de las organizaciones.

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También se analizarán aplicaciones de inteligencia artificial predictiva y generativa, automatización y analítica conversacional. Esta última permite examinar las interacciones con los clientes para identificar necesidades y aportar información a la toma de decisiones.

Los asistentes de voz tendrán un espacio en la agenda. A partir de experiencias de implementación, los participantes revisarán aciertos y errores en su uso, así como la conexión entre atención al cliente, marketing y ventas.

El reto de trabajar junto a agentes de inteligencia artificial

La incorporación de sistemas capaces de actuar también plantea cambios en los equipos humanos. Por eso, las conversaciones incluirán la gestión de grupos que combinan trabajadores y agentes de inteligencia artificial, además de la preparación para funciones de mayor especialización.

Según Ana Karina Quessep, presidenta ejecutiva de BPrO, el encuentro busca examinar experiencias y aprendizajes que permitan entender qué aplicaciones están dando resultados.

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Entre los participantes anunciados figuran María Paula Duque, de ElevenLabs, además de Daniel Briceño y María Lucía Villalba.

El programa combinará conferencias plenarias y sesiones simultáneas. Entre tanto, la entrada será gratuita para los públicos contemplados en las condiciones del evento, con cupos limitados.

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