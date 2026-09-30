¿La inteligencia artificial puede reconocer nuestras emociones?

La inteligencia artificial puede analizar expresiones faciales, tono de voz, palabras y movimientos para identificar patrones asociados con determinadas emociones. Sin embargo, reconocer una expresión no significa necesariamente saber qué siente realmente una persona.

La idea de que una inteligencia artificial pueda “leer” nuestras emociones parece cada vez menos propia de la ciencia ficción. Hoy existen sistemas capaces de analizar una fotografía, un video o una grabación de voz y buscar señales relacionadas con estados emocionales.

Pero hay una diferencia importante: detectar señales emocionales no equivale a conocer con certeza lo que una persona está sintiendo.

¿Cómo intenta la IA reconocer las emociones?

Los sistemas de reconocimiento emocional pueden analizar diferentes tipos de información. Entre ellos están los movimientos del rostro, el tono y ritmo de la voz, las palabras utilizadas, los gestos corporales e incluso, en determinados sistemas, datos fisiológicos.

En el caso de las expresiones faciales, los modelos de inteligencia artificial identifican movimientos específicos de zonas como las cejas, los ojos o la boca y los relacionan con patrones previamente aprendidos.

Una revisión científica publicada en 2026 señala que esta tecnología ha avanzado, pero todavía enfrenta dificultades porque las expresiones pueden ser ambiguas y variar entre personas y situaciones.

La voz también puede aportar información. Una revisión sistemática y metaanálisis de 27 estudios encontró avances en el reconocimiento de emociones a partir del habla, aunque detectó una alta heterogeneidad entre los estudios y problemas relacionados con los datos utilizados para entrenar y evaluar los sistemas.

¿La IA realmente puede saber cómo nos sentimos?

Una persona puede sonreír sin estar feliz, llorar por diferentes razones o mantener un rostro serio mientras experimenta una emoción distinta. El contexto también cambia la interpretación de una misma expresión.

Una investigación publicada en Scientific Reports en 2026 encontró que modelos generativos podían acercarse al desempeño humano al interpretar determinadas señales vocales, pero tuvieron mayores dificultades con los gestos corporales. Además, los modelos mostraron una tendencia a reconocer mejor algunas emociones positivas que las negativas.

Por eso, los investigadores advierten que los resultados obtenidos en pruebas controladas no necesariamente representan lo que ocurriría en una conversación real, donde las emociones son más cambiantes y ambiguas.

¿Por qué preocupa el reconocimiento de emociones con IA?

El uso de esta tecnología también plantea preguntas sobre privacidad, discriminación y toma de decisiones.

La Unión Europea, por ejemplo, restringe el uso de sistemas de IA destinados a inferir emociones de personas en entornos laborales y educativos, debido a preocupaciones sobre su fiabilidad, posibles sesgos y efectos sobre los derechos de las personas.

En otras palabras, la IA puede encontrar patrones que parecen emocionales, pero no existe una “ventana” que le permita acceder directamente a lo que una persona siente.

La tecnología continúa avanzando y puede tener aplicaciones en áreas como interacción humano-máquina, accesibilidad o investigación. Sin embargo, los estudios actuales apuntan a que sus resultados deben interpretarse con cautela y considerando siempre el contexto.

Este artículo fue redactado por una IA, bajo la supervisión de un periodista.