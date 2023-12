Diana Celis, reapareció para lanzar duro dardo a 'Epa Colombia': la trató de "mentirosa y manipuladora"

Para nadie es un secreto que una de las parejas más sonadas en años anteriores fue la de 'Epa Colombia', reconocida influenciadora y empresaria con Diana Célis futbolista que militó en club de la capital, Independiente Santa Fe.

No obstante, los problemas de pareja llevaron a la ruptura amorosa entre ambas mujeres que aunque hoy en día manejan caminos distintos, los recuerdos del pasado no parecen haberlas separado.

Así por lo menos quedó en evidencia Diana Célis cuando participó en una dinámica de redes sociales donde aprovechó para contestar algunas preguntas de sus seguidores. En este espacio, la exjugadora de Santa Fe mandó una dura indirecta contra la empresaria de las famosas 'keratinas'.

Lea también: Preocupación por estado de salud de Willie Colón tras concierto en la Feria de Cali 2023

El dardo de Diana Célis contra Epa

Al ser consultada por un seguidor sobre si alguna vez desaprovechó la oportunidad de jugar en el extranjero por decisiones pasadas en su carrera, la atleta confirmó que sí y lamentó no haberla aprovechado por darle prioridad a personas "desagradecidas", haciendo referencia a su expareja.

"Lo más triste es que pienso que no valió la pena, porque fue por una persona desagradecida, mentirosa y manipuladora que no valoró nada de lo que hice por ella", expresó la futbolista en su historia de Instagram.

Esta respuesta, ha sido calificada por los internautas como un indirectazo a Epa Colombia, pues muchos consideran que ella fue la "persona desagradecida, mentirosa y manipuladora" a la que se refiere Celis, pues con la influenciadora tuvo una relación de más de seis años.

Mientras Diana Celis continúa su carrera en el fútbol y encuentra su propio camino, Epa Colombia, actualmente embarazada, comparte en redes sociales su proceso de concepción a través de fecundación in vitro con su actual pareja, Karol Samantha.

Epa sigue con su embarazo y confirmó si tendrá más hijos

Además de contar detalles de su embarazo de Daphne (nombre de su hija), la influenciadora reveló a sus seguidores que tiene en planes tener otro bebé, algo que generó revuelo en las redes.

"Me iban a colocar dos embriones y yo dije: ‘No’. Con uno (bebé) estoy que me muero, revivo, hay días en los que no puedo continuar con mi vida porque recaigo. Pero me sentí súper feliz… Apenas tenga a Daphne, voy a tener un niño y así, poquito a poquito”, concluyó.

Le puede interesar: Los números que más cayeron en el Baloto y que podrían darle suerte a fin de año