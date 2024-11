Disney apostará por una nueva trilogía de 'Star Wars': esto es lo que se sabe

La compañía Walt Disney continúa explorando y expandiendo el vasto universo de 'Star Wars', la franquicia que revolucionó el cine de ciencia ficción.

Desde su adquisición de Lucasfilm en 2012, Disney ha lanzado múltiples proyectos, tanto en la gran pantalla como en su plataforma Disney+.

Sin embargo, los fans no ven una película de 'Star Wars' en cines desde el estreno de El ascenso de Skywalker en 2019, la última entrega que cerró la historia de la familia Skywalker.

Así que ahora, en medio de rumores y especulaciones sobre el futuro de la franquicia, una fuente cercana ha confirmado que una nueva trilogía está en desarrollo, con Simon Kinberg, productor de la saga 'X-Men' y creador de 'Star Wars Rebels', al frente del equipo creativo.

Disney apostará por una nueva trilogía de 'Star Wars'

Disney, el gigante del entretenimiento, ha dado el primer paso hacia la producción de una nueva trilogía de 'Star Wars'.

Esta vez, la narrativa se alejará de los personajes y tramas de la familia Skywalker, ofreciendo un enfoque completamente fresco y autónomo dentro de este icónico universo.

El productor Simon Kinberg, conocido por su trabajo en la exitosa franquicia de superhéroes 'X-Men' y como co-creador de la serie animada 'Star Wars Rebels', será el encargado de escribir y producir las próximas tres películas, acompañado de la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, quien ha liderado la dirección de la franquicia desde la compra de Lucasfilm por Disney.

Todo lo que debe saber sobre la nueva trilogía de 'Star Wars'

La información sobre la trama es escasa, ya que el proyecto apenas se encuentra en sus fases iniciales. Sin embargo, la fuente reslató que el nuevo argumento se enfocará en una historia completamente independiente de la línea de los Skywalker.

Este enfoque busca refrescar la saga y atraer a nuevas generaciones de espectadores, quienes podrán explorar nuevos personajes, conflictos y escenarios galácticos que amplíen el extenso universo creado por George Lucas en 1977.

Cabe mencionar que esta nueva trilogía se suma a una lista de proyectos de 'Star Wars' en los que Disney ya está trabajando. Uno de los más esperados es “The Mandalorian and Grogu”, una adaptación de la serie de Disney+ que ha ganado gran popularidad.

Este spin-off está previsto para su lanzamiento en cines en mayo de 2026 y promete explorar nuevas aventuras del mandaloriano Din Djarin y su fiel compañero Grogu.

Finalmente y como dato curioso, la franquicia de 'Star Wars' ha generado más de 5.000 millones de dólares en taquilla mundial a lo largo de sus 47 años de historia, por lo que con este nuevo proyecto, Disney espera no solo mantener la relevancia en la industria, sino también captar el interés de un público que demanda propuestas originales y de calidad.