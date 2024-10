El Papá Noel de Tiendas Ara se viraliza en las redes sociales para esta Navidad: video

El popular influencer conocido como “El man de los descuentos” ha vuelto a captar la atención en redes sociales con su más reciente descubrimiento: un Papá Noel inflable disponible en las Tiendas Ara.

Este artículo ha generado un gran revuelo, convirtiéndose rápidamente en un objeto viral. Según la información revelada, el precio de este inflable es de $69.900 y está diseñado para ser colocado en exteriores, ya que incluye estacas y un ventilador que debe conectarse a la corriente eléctrica. Además, cuenta con una cremallera para facilitar su instalación.

Este Papá Noel inflable no es el único modelo disponible en las tiendas. También hay una versión de muñeco de nieve, que aunque no es muy grande, ha sido descrita por los usuarios como "tierno" y agradable para la decoración navideña.

¿Qué opinaron los usuarios sobre el Papá Noel inflable del Ara para Navidad?

Las redes sociales no han tardado en llenarse de opiniones divididas. Por un lado, algunos usuarios se mostraron emocionados con el producto, destacando su diseño festivo. Comentarios como “está espectacular y quiero además el tren” reflejan el entusiasmo de los compradores que ya ven en este inflable una pieza clave para su decoración navideña.

Sin embargo, no todo ha sido positivo. Otros usuarios han criticado el hecho de que el ventilador debe permanecer conectado constantemente, lo que para algunos resulta en un gasto de energía excesivo. “No me gusta que tiene que estar conectado siempre porque me gasta mucha luz” fue una de las quejas más recurrentes en los comentarios.

¿Cuánto cuesta el Papá Noel inflable del Ara para Navidad?

El costo es de $69.900 y algunos usuarios consideraron elevado el precio en comparación con el tamaño del inflable. “Muy caro para el tamaño tan pequeño”, señalaron algunos usuarios en las redes. A pesar de estas críticas, el Papá Noel inflable ha generado suficiente interés para que muchas personas ya estén dispuestas a adquirirlo, afirmando “me lo quiero comprar ya”.

Este inflable promete ser uno de los productos más populares de la temporada navideña, aunque su éxito estará en manos de los consumidores que decidan si el precio y las características cumplen sus expectativas.