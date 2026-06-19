CANAL RCN
Tendencias

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, rompió el silencio y reveló su voto para la segunda vuelta presidencial

La pareja de Yeison Jiménez se reunió con uno de los candidatos presidenciales.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

junio 19 de 2026
11:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El jueves 18 de junio salió a la luz que varios cantantes de música popular se reunieron con Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial, para expresarle su apoyo.

Entre ellos estuvieron presentes Pipe Bueno y Ciro Quiñonez, mientras que, en representación de Yeison Jiménez, asistió Sonia Restrepo, su esposa.

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, tomó nueva decisión tras la muerte del artista
RELACIONADO

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, tomó nueva decisión tras la muerte del artista

El amor de la vida del artista que interpretaba 'El mejor caballo' habló cara a cara con Abelardo de la Espriella y le aseguró que votará por él en las elecciones del 21 de junio.

Así fue como Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, reveló por cuál candidato votará en la segunda vuelta presidencial

Sonia Restrepo tuvo un diálogo con Abelardo de la Espriella y le contó que Yeison Jiménez pensaba en votar por él.

"Iba a ponerse la camiseta y a decir 'estoy con Abelardo'. Yo siempre estuve para apoyarlo y estaré siempre con los deseos de él, que también son los míos", afirmó la esposa de Yeison Jiménez.

"Cuente conmigo para todo. Este es el balón para que usted haga el gol por Colombia", añadió Sonia Restrepo.

Se reveló un video en el que Yeison Jiménez había planteado su postura política: ¿cuál era?

En una entrevista, Yeison Jiménez se atrevió a hablar de política sin filtros y aseguró que no estaba de acuerdo con los gobiernos de 'izquierda'.

"Todo el mundo tiene derecho a opinar y a pensar como desee acerca de política. Mi pensamiento personal es que no estoy dispuesto a pasar dos periodos de estos", puntualizó en esa oportunidad.

Salió a la luz video inédito del último adiós que Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, le dio al artista
RELACIONADO

Salió a la luz video inédito del último adiós que Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, le dio al artista

"Si gana un presidente de izquierda en las próximas elecciones, al otro día me voy de Colombia", concluyó en esa entrevista.

El video en el que se pueden escuchar todas las declaraciones lo publicó Semana en X y es el siguiente:

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

"Roto": esta fue la reacción de Mike Bahía después de Greeicy dijo que su relación terminó

Cine

¿Qué esperar de Toy Story 5?: lo que debe saber antes de ver la quinta entrega de este éxito animado

Artistas

Luis Alfonso anuncia su concierto más grande: así será “La Fonda del Señorazo” en Bogotá

Otras Noticias

Bogotá

¡Que no lo coja desprevenido! Anuncian nuevos cierres en el norte de Bogotá: tome nota

Las obras durarán dos semanas y se llevarán a cabo en un punto clave: la calle 100.

Sisben

Esta es la fecha en la que empezará a regir el nuevo sistema que reemplazará al Sisbén: tome nota

Esto es todo lo que debe saber del nuevo sistema de clasificación poblacional.

Selección de Brasil

Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO hoy

Venezuela

Estados Unidos levantó las sanciones contra la aerolínea Conviasa de Venezuela

Alimentos

¿Hackear los sentidos? Estos son consejos para engañar la mente y comer más saludable