Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, rompió el silencio y reveló su voto para la segunda vuelta presidencial

El jueves 18 de junio salió a la luz que varios cantantes de música popular se reunieron con Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial, para expresarle su apoyo.

Entre ellos estuvieron presentes Pipe Bueno y Ciro Quiñonez, mientras que, en representación de Yeison Jiménez, asistió Sonia Restrepo, su esposa.

El amor de la vida del artista que interpretaba 'El mejor caballo' habló cara a cara con Abelardo de la Espriella y le aseguró que votará por él en las elecciones del 21 de junio.

Así fue como Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, reveló por cuál candidato votará en la segunda vuelta presidencial

Sonia Restrepo tuvo un diálogo con Abelardo de la Espriella y le contó que Yeison Jiménez pensaba en votar por él.

"Iba a ponerse la camiseta y a decir 'estoy con Abelardo'. Yo siempre estuve para apoyarlo y estaré siempre con los deseos de él, que también son los míos", afirmó la esposa de Yeison Jiménez.

"Cuente conmigo para todo. Este es el balón para que usted haga el gol por Colombia", añadió Sonia Restrepo.

Se reveló un video en el que Yeison Jiménez había planteado su postura política: ¿cuál era?

En una entrevista, Yeison Jiménez se atrevió a hablar de política sin filtros y aseguró que no estaba de acuerdo con los gobiernos de 'izquierda'.

"Todo el mundo tiene derecho a opinar y a pensar como desee acerca de política. Mi pensamiento personal es que no estoy dispuesto a pasar dos periodos de estos", puntualizó en esa oportunidad.

"Si gana un presidente de izquierda en las próximas elecciones, al otro día me voy de Colombia", concluyó en esa entrevista.

El video en el que se pueden escuchar todas las declaraciones lo publicó Semana en X y es el siguiente: