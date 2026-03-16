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Salió a la luz video inédito del último adiós que Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, le dio al artista

Sonia Restrepo acompañó al 'niño de Manzanares' durante más de 10 años y es la mamá de sus tres hijos.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
04:01 p. m.
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Yeison Jiménez ya completó dos meses y seis días de fallecido tras el accidente aéreo que ocurrió el 10 de enero de 2026, en Boyacá.

El cantante, junto a su círculo más cercano de trabajo, llegaron al Aeropuerto de Paipa a las 3:50 de la tarde y abordaron su avioneta para viajar hasta Medellín.

Salió a la luz una foto inédita de Yeison Jiménez y su primo al lado de la avioneta
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Sin embargo, tan solo tres minutos después del despegue, la aeronave presentó una falla inesperada, cayó en picada en la vereda Romita y se incineró.

Después de que las autoridades confirmaron lo sucedido, los cuerpos de Yeison Jiménez, Waisman Mora, Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Fernando Torres y Óscar Marín fueron trasladados a Medicina Legal, en Bogotá, para su identificación.

Además, luego de que se les realizó la entrega a sus familiares, tanto el artista como sus compañeros fueron homenajeados públicamente en el Movistar Arena de la capital.

En ese homenaje estuvo presente Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, y a través de las redes sociales se conoció un video inédito de cómo fue su último adiós.

En video: así fue el último adiós que Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, le dio al artista

El miércoles 14 de enero de 2026, cuando la banda de Yeison Jiménez estaba cantando en el Movistar Arena, Sonia Restrepo se acomodó al frente del ataúd de su esposo.

Además, mientras que se interpretaba la canción 'El Mejor', que fue uno de los grandes éxitos del 'aventurero', Sonia se abrazó con Lina Jiménez, una de las hermanas del artista, y juntas comenzaron a cantar con mucha nostalgia.

Asimismo, cuando se separaron, Sonia Restrepo se llevó la mano al corazón y siguió entonando el tema musical.

El video de lo que ocurrió en el Movistar Arena es el siguiente:

Yeison Jiménez dejó una nota escrita antes de su muerte: ¿cuál fue?

El pasado 10 de marzo, cuando se cumplieron dos meses de la muerte de Yeison Jiménez, Georgy Parra, su productor, mostró una nota que él dejó escrita cuando grabaron la voz de la canción 'MLP'.

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, tomó nueva decisión tras la muerte del artista
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Y es que en ese entonces, Yeison, en un cuaderno, escribió algunas de las frases que se le ocurrieron para componer el tema musical.

 

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