Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, tomó nueva decisión tras la muerte del artista

Todo sucedió unos pocos días después de que Yeison Jiménez cumplió dos meses de fallecido.

Foto: redes sociales.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
07:29 a. m.
Después de que se cumplieron los dos meses de la muerte de Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular, Sonia Restrepo, su esposa, volvió a aparecer públicamente.

La pareja que acompañó al 'niño de Manzanares' por 10 años siempre se ha caracterizado por ser muy apartada de las redes sociales, de los medios de comunicación y de las cámaras.

Sin embargo, en las últimas horas, algunas fotos que circulan en las redes sociales dieron luces sobre una de sus últimas decisiones. ¿Cuál fue? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esta fue la última decisión de Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, tras su muerte

Un portal de Instagram reveló que Sonia Restrepo asistió a un retiro espiritual en los últimos días.

En ese encuentro con Dios, la esposa de Yeison Jiménez coincidió con Luisa Fernanda W, la esposa de Pipe Bueno, que también estuvo en una conexión espiritual hace unas semanas.

Además, Sonia Restrepo tomó una vela en sus manos y posó junto a las otras asistentes al retiro espiritual que se llevó a cabo.

La foto que se ha hecho viral en las redes sociales es la siguiente:

¿Cuál había sido la última aparición de Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, en redes sociales?

A inicios de marzo, Thaliana, la hija 'del medio' de Sonia Restrepo y Yeison Jiménez, cumplió sus ocho años de edad.

Por lo tanto, en medio de esa coyuntura, Sonia mostró la torta de cumpleaños y le envió un mensaje de agradecimiento a la empresa que la preparó y se encargó de la decoración.

"Otro año más celebrando la vida de mi hija. Gracias por ser tan detallistas siempre", fue su mensaje exacto.

Además, unas horas después, la esposa de Yeison Jiménez subió unas fotos junto a sus hijos, su suegra y sus cuñadas.

 

