¡Increíble! Mujer saltó del piso 86 del Empire State y quedó con vida

El diario estadounidense, The New York Times recordó un episodio vivido el 3 de diciembre de 1979, en donde una mujer subió a uno de los pisos más altos del rascacielos para quitarse la vida, después de haber perdido su empleo.

El edificio, con una altura de 380 metros y 102 pisos, situado en la quinta avenida de New York ha sido epicentro de más de 30 suicidios.

Elvita Adams saltó del piso 86 de uno de los edificios más altos de la ciudad y la noticia en esa época dio la vuelta al mundo. Según se conoció tiempo después, la mujer tenía un niño de 10 años y fue despedida de su trabajo. Situación que le causó angustia, ya que tenía varias deudas y el día que tenía que pagar la mensualidad del arriendo, el propietario le ordenó salir de su propiedad junto con su hijo.

