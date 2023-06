Mujer terminó manejando su carro en el mar: video

En los últimos días se registró un curioso hecho en una playa de Florida, Estados Unidos, donde una mujer condujo su vehículo por una playa hasta llegar a la orilla de Smyrna Dune Park, donde alcanzó a ser detenida por las autoridades y ahora deberá responder ante las graves faltas.

De acuerdo con información oficial de la Oficina del Sheriff del condado de Volusia, esta mujer condujo por la playa bajo los efectos del alcohol y se la acusó de ello, además de conducir imprudentemente, no atender a un dispositivo de control de tráfico y por poco termina atropellando a un menor de edad que se encontraba departiendo en la playa en ese momento.

El incidente llamó la atención de todos los bañistas, quienes quedaron sorprendidos por la aparición de este automóvil en la playa, el cual iba siendo conducido por Sarah Ramsammy, una joven de 26 años oriunda de Orlando, Florida.

En las imágenes que se observan en las redes sociales, se puede evidenciar la camioneta de color azul en la orilla de la playa y recibiendo las olas del mar. Igualmente, la protagonista intentó explicar la situación a los policías que llegaron hasta el lugar, pero fue inevitable debido al estado de embriaguez en el que se encontraba.

Today, witnesses at Smyrna Dunes Park reported a reckless driver plowed into the water after speeding 50mph past beachgoers, almost hitting a child. Driver Sarah Ramsammy, 26, Orlando, is charged with DUI (0.153 BAC), reckless driving & failure to obey a traffic control device. pic.twitter.com/3WbMqc5vrO