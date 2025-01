Fuerte cruce entre Epa Colombia y la exmesera de un importante restaurante: ¿qué pasó?

En las últimas horas, Epa Colombia se vio envuelta en una nueva polémica. La razón fue que una exmesera de Andrés Carne de Res expuso un presunto mal comportamiento que la influencer habría tenido un día que fue a comer al restaurante.

La exfuncionaria de Andrés Carne de Res entregó su testimonio en los micrófonos de RCN Radio y, posteriormente, Epa Colombia contó su versión de los hechos en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo la exmesera de Andrés Carne de Res sobre Epa Colombia?

La exfuncionaria del restaurante contó que una vez atendieron a Epa Colombia y que, presuntamente, después de que la influencer se comió la mitad del plato que le llevaron a la mesa, lo devolvió.

"Me acuerdo de que ella pidió un plato, se lo empezó a comer y me dijeron que esperó a la mitad para decir que eso no era lo que había pedido o que algo no le había gustado", expresó la exmesera de Andrés Carne de Res en RCN Radio.

Además, también hizo énfasis en que cuando ocurren esos desacuerdos, el mesero se ve perjudicado porque, debido a que se ingiere una parte del plato, se lo cobran.

Epa Colombia se defendió tras la denuncia: esto fue lo que dijo

"Soy cliente número uno en Andrés y nunca he tenido inconvenientes. No soy de dejar un plato porque me caracterizo por ser agradecida, humilde, sencilla y siempre me como todo a donde voy", declaró Epa Colombia en su cuenta de Instagram.

Adicionalmente, la influencer manifestó que se pondría en contacto con el restaurante para que hablaran con la exmesera y le pidieran que se retractara.

De esa manera, unos minutos después, Epa Colombia subió un pantallazo de una conversación en WhatsApp con uno de los gerentes del restaurante y se pudo leer que le expresó lo siguiente: