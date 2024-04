Exnovia de Camilo reapareció en redes y contó por qué terminó con el artista

Camilo se convirtió en los últimos años en uno de los artistas más reconocidos del mundo teniendo presentaciones en diferentes países y dando mucho de qué hablar acerca de su vida personal y la relación que construyó junto con la venezolana Evaluna, con quien comparte desde hace muchos años y actualmente sostiene un hogar.

Camilo se refirió a su exnovia

En una de sus más recientes canciones Camilo envió una indirecta muy directa según sus fans, pues el cantante se animó a hacer un intro en el que aparentemente se refería a su exnovia Gabriela Andrade y sus seguidores inmediatamente especularon acerca de su ruptura de hace varios años.

Actualmente Camilo mantiene una relación con Evaluna, la cual ya ha dado frutos de Índigo y el bebé que viene en camino, por lo que sus fans se preguntaban si todavía pensaba en su ex.

“No saben la que me pasó, estaba en mi celular, ¿no?, y dije ‘¿qué hay de mi exnovia, parce?’, que no sabía de ella hace rato. Bueno, tiene un novio nuevo, normal. La última foto que subió era con él, pero cuando vi el ‘caption’ me mató”, dijo Camilo en el inicio de su canción Gordo.

Exnovia de Camilo reapareció en redes

De esta manera, las preguntas se las empezaron a trasladar a su exnovia Gabriela Andrade, quien en las últimas horas se tomó el tiempo de contestar un par y debido al tono que usó muchos seguidores empezaron a señalar que la mujer todavía no había superado al artista más allá de que también sostiene una relación y tiene dos hijas.

Ante la consulta de por qué terminó con Camilo, la mujer fue contundente. “Porque todo tiene su ciclo, porque tenía que pasar. No sé, no me acuerdo, porque nos cansamos, porque sí. Fue un año muy chévere, pero todo tiene su ciclo y porque todo pasa por algo. Ahora estoy feliz, casada con el amor de mi vida, con mis dos hijas que amo y bueno, así pasan las cosas, por algo”, mencionó.

Finalmente, la mujer se animó a responder sobre si en algún momento de su vida se imagina cómo hubiese vivido con Camilo si la ruptura no llegaba.

“Oigan cero, saben que, no sé si a ustedes les pasa, pero yo tuve varios novios antes de casarme y había novios con los que si me imaginaba a futuro, había otros con los que no; con Cami no. No sé si es porque estábamos en momentos de vida distintos o con mentalidades diferentes, pero creo que nunca me he puesto a pensar en cómo sería mi vida o cómo sería la de él si estuviésemos juntos porque no lo pensé cuando estábamos juntos tampoco”, indicó.