Mujer llevó a su tío muerto al banco para cobrar un préstamo y fue grabada

En redes sociales se ha hecho viral un insólito video en el que una mujer decidió llevar el cadáver de su tío a un banco con el objetivo de que éste ‘firmara’ el cobro de un préstamo y al notar la denigrante situación los empleados del grupo empresarial decidieron grabarla como pruebas ante la reprochable escena.

Mujer llevó cadáver de su tío a un banco

Se trató de Érika de Souza Vieira Nunes, como fue identificada dicha mujer, quien llevó en una silla de ruedas el cadáver de su tío Paulo Roberto Braga a un banco de Bangu (Río de Janeiro) con el propósito de que el difunto firmara el cobro de un préstamo y así poder retirar el dinero.

En las imágenes se puede evidenciar claramente el terrible estado del hombre y cómo su sobrina intentaba que él ‘firmara’ el retiro del préstamo de unos 17 mil reales, es decir, aproximadamente 13 millones de pesos colombianos.

La mujer manipulaba la mano y la cabeza de su difunto tío para simular que el finado firmaba y poder sacar su dinero. Sin embargo, los trabajadores del lugar notaron la insólita situación y grabaron las imágenes.

"No creo que se encuentre bien", le dijo uno de los trabajadores a la mujer ante la evidente indisponibilidad de Braga. "Si no firmas, no hay manera. Yo no puedo firmar por ti. Firma aquí. Firma para no darme más dolores de cabeza", respondió Érika al cadáver de su tío.

De acuerdo con ‘Exclesior’ de Brasil, los empleados de Itaú Unibanco grabaron las imágenes como evidencia de la terrible situación que estaban presenciando y ante la insistencia de esta mujer se vieron obligados a llamar a las autoridades, quienes llegaron hasta el lugar, confirmaron que Paulo Roberto Braga estaba muerto e inmediatamente detuvieron a Érika.