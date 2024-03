“Una falta de respeto”: exnovia de Miguel Melfi criticó la relación del panameño con Nataly Umaña

Nataly Umaña y Miguel Melfi han dado de qué hablar desde que comenzó La Casa de los Famosos Colombia. La modelo tolimense y el cantante panameño empezaron un amorío, a pesar de que la de Ibagué estaba casada con Alejandro Estrada. Pues bien, Andreína Bravo, exnovia del artista habló de este romance y 'lanzó varios dardos'.

Umaña y Melfi formalizaron su amorío después de darse un apasionado beso recreando una escena de 'Ana de nadie'. Después de esta muestra de amor, durmieron y se bañaron juntos. Se volvieron inseparables hasta que el actor cucuteño visitó el set de la producción del Canal RCN y la app de ViX.

Estrada fue invitado por 'El Jefe' y aprovechó su corta estadía en el set. De inmediato fue en busca de Umaña, mientras las celebridades estaban 'congeladas' como parte de la dinámica propuesta por Carla Giraldo y Cristina Hurtado. Cuando la encontró, decidió ponerle fin a su matrimonio, entregándole el anillo de compromiso.

Este triste final a una relación de 12 años generó conmoción en la Casa. Para rematar, la madre de Melfi viajó desde Panamá para ver a su hijo. Anasiris Vásquez le dio un 'jalón de orejas' por intrometerse en un matrimonio y estas palabras pusieron a pensar al cantante, quien decidió distanciarse de Umaña.

Andreína Bravo habló de su relación con Miguel Melfi

"Mi relación al principio parecía como color de rosa porque obviamente en el programa vives una realidad que no es la tuya entonces como te digo eso me dio muchísimo aprendizaje. Mi relación fue un aprendizaje rotundo en el cual me pongo a mí de primero y por eso siempre digo que son importantes todas las cosas que pasan en nuestra vida", señaló Bravo, quien conoció a Melfi en 'El poder del amor 2021', reality que terminaron ganado.

¿Qué dijo la exnovia de Miguel Melfi sobre su romance con Nataly Umaña?

"Para mí la infidelidad no está bien, no se ve bien, viene desde casa. A uno le enseñan en la familia que debe respetar a las personas y hay que ser conscientes de las acciones, pues pueden repercutir a los demás y tener líneas irreversibles, pero me parece una falta de respeto", concluyó la artista ecuatoriana, en una conversación con 'Buen Día Colombia', del Canal RCN.

