Del Portal Sur al Portal Norte, y de la U. Sabana a Los Andes: el runner que es furor en TikTok

No hay duda que los primeros meses de cada año son utilizados por muchas personas para bajar de peso haciendo ejercicio después de los festines decembrinos. Muchos se inscriben en gimnasios, pero hay otros que prefieren no gastar mayor esfuerzo y se conforman con salir a las calles a correr.

Lo que nació como un propósito de año nuevo por unos días, se ha convertido en una moda cada vez más popular. Cada domingo en la ciclovía de Bogotá es más frecuente ver cómo crece la cantidad de gente corriendo por las calles, casi todos jóvenes, y por ende las inscripciones a cientos de carreras aficionadas en la ciudad y en Colombia en general.

Por eso, hay muchos jóvenes que han aprovechado el deporte y las redes sociales para unirlas y subir contenido con el objetivo de compartir sus rutinas de carrera y así ir intercambiando consejos y recorridos con más amantes del 'running'. Pero dentro de todos estos hay un joven que ha llamado la atención y que en muy poco tiempo se ha vuelto viral en TikTok por sus rutas extravagantes y particulares a la hora de salir a correr.

Fafirunner, el joven furor en TikTok

Se trata de Sergio Fajardo, más conocido como 'Fafirunner', quien en un par de meses de haber creado su perfil de TikTok ya cuenta con casi 20 mil seguidores y más de 250.0000 'me gustas'.

Este joven de 26 años inició compartiendo sus entrenamientos diarios, pero sus videos de domingo empezaron a cautivar al mundo de las redes. El que le dio un punto de inflexión importante en redes sociales fue el recorrido que hizo desde el Portal Sur al Portal Norte. 27.5 kilómetros en total que le tardaron casi tres horas en completar.

Los recorridos virales de Fafirunner

Correr del Aeropuerto El Dorado hasta el Centro Comercial Unicentro (21 km), de la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo hasta la Plaza de Bolívar (23.7 km) o el más reciente, de la Universidad de La Sabana a la Universidad de Los Andes (33 km), lo han convertido en todo un éxito y un ejemplo a seguir por los amantes del running.

Fafirunner no creó su perfil en redes sociales con el objetivo de volverse famoso, sino como una manera divertida y autoestimulante para prepararse de cara a la Maratón de París que correrá el 7 de abril. Los extravagantes recorridos los empezó a planear como método no convencional para correr, y que así sus corridas tuvieran un sentido más allá del simple deporte, sino por completar rutinas que no son comunes.

Su "Ey, qué más" y el "vamos, Fafirunners, vamos", se han convertido en los gritos de guerra de Sergio Fajardo para no solo impresionar a sus seguidores con los recorridos, sino para ganarse su cariño e interacción en redes sociales.