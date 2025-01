Él es el nuevo novio de Ornella Sierra: "No soy influencer" y "no nos escondemos"

En los últimos días, la reconocida creadora de contenido Ornella Sierra ha estado en el centro de atención tras confirmar su separación de Miguel Bueno, relación que surgió durante su participación en "La Casa de los Famosos" el año anterior.

Miguel Bueno compartió en sus redes sociales que la decisión fue mutua y amistosa, destacando que ambos siguen siendo amigos y se desean lo mejor.

¿Quién es el nuevo novio de Ornella Sierra?

Tras la ruptura, surgieron especulaciones sobre la nueva pareja de Ornella. Recientemente, se le ha vinculado sentimentalmente con Farid Pineda, un empresario barranquillero, quien en una entrevista con el programa de YouTube "Santas y Cabrones", confirmó la relación.

"Yo sí estoy saliendo con ella. Eso se nota; nosotros no nos escondemos; donde estamos, nos besamos, nosotros andamos". Además, enfatizó que no es una figura pública: "Yo no soy influencer; yo no le debo mi vida al otro; tú sabes de mi vida lo que yo quiero que sepan".

Farid Pineda es un empresario originario de Barranquilla, conocido por su espíritu emprendedor y perseverancia. En la misma entrevista, se describió como "un soñador que todo se le ha ido dando, pero con sacrificio".

Y añadió que "si yo quiero algo, yo trabajo por ese algo, siempre estoy innovando (…) Farid Pineda es un loco soñador que ha creado un imperio". Aunque mantiene un perfil bajo en redes sociales, se le ha visto en eventos públicos junto a Ornella, como en el Carnaval de Barranquilla.

El regalo que le dio el nuevo novio a Ornella Sierra

Por su parte, Ornella Sierra, quien actualmente se encuentra en Bogotá preparando el lanzamiento de "La Casa de los Famosos Colombia 2025" el próximo 26 de enero, compartió en sus redes sociales un ramo de flores rojas que recibió en su apartamento, detalle que la emocionó tras llegar de trabajar.

Aunque ella no ha confirmado públicamente el nombre de su nueva pareja, las apariciones junto a Pineda han avivado los rumores sobre su relación.