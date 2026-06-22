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Prepárese: estos son los precios para comer en el Festival de la Lechona en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer las fechas oficiales y más detalles de la feria gastronómica.

Foto: Creada con ChatGPT.
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Noticias RCN

junio 22 de 2026
10:33 a. m.
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Bogotá se está preparando para una de las ferias gastronómicas más esperadas del año y el turno ahora es para la lechona. Este platillo típico, propio de la región del Tolima, causa gran furor entre sus comensales, quienes celebran cada año un nuevo concepto en torno a este célebre platillo en el país.

Para la quinta edición del Festival de la Lechona, el SDCRD invitó a todos los capitalinos a celebrar la tradición con una temática bajo el concepto “El Mundial del Sabor” la cual corresponde a una propuesta narrativa y cultural que convierte a una de las más reconocidas zonas de la capital en una cancha de sabores.

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Precios durante el Festival de la Lechona

La apuesta narrativa y cultural convertirá a la reconocida ‘Zona L’ de Rafael Uribe Uribe en la zona exclusiva en donde se llevará a cabo este evento durante el 27 al 29 de junio en donde se encontrarán platos típicos desde los $12.000.

La localidad ya se encuentra lista para abrir sus puertas a miles de fanáticos de este platillo para vivir no solo una experiencia gastronómica, sino también cultural y musical alrededor de este famoso platillo que ha sido reconocido internacionalmente como uno de los mejores que incluyen cerdo en el mundo.

Así mismo, sus organizadores han hecho especial énfasis en el ambiente mundialista en el que se celebrará este gran evento, pues el 27 de junio también se disputará el esperado partido entre la Selección Colombia y la Selección de Portugal.

Aproximadamente 86 establecimientos comerciales, dedicados a la venta de este platillo, ofrecerán la lechona tradicional como su plato principal con una porción especial que empezará a partir de los doce mil pesos.

Pero los asistentes no solamente podrán disfrutar del tradicional platillo ya que también encontrarán este alimento por medio de otras propuestas como hamburguesas, tacos, empanadas, picadas, conos, entre otras presentaciones que conservarán el auténtico sabor tolimense.

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Programación cultural durante el festival de la lechona

Este festival también contará con una programación cultural que contará con presentaciones, muestras folclóricas, danzas, actividades familiares que se desarrollarán en algunos de los corredores gastronómicos ubicados en: Avenida Caracas, entre calles 27 y 28C sur, Calle 27 sur, entre avenida Caracas y carrera 12H y Calle 28 sur, entre carrera 19 y avenida Caracas.

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