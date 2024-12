Feid sorprendió a todos con su top de Spotify: su canción más escuchada no fue un reggaetón

Salomón Villada, que es conocido en la industria musical como Feid, realizó tres conciertos exitosos en Bogotá durante la última semana y, además, ya está listo para llevar a cabo otros tres en Medellín y cerrar su tour 'Ferxxocalipsis', se unió al Spotify Wrapped, la tendencia que está de moda.

La plataforma de streaming le reveló a cada usuario su resumen de canciones, artistas y minutos escuchados a lo largo del año y la gran mayoría han decidido compartirlos en redes sociales. Por lo tanto, el cantante paisa también se animó a mostrar qué composiciones y colegas lo acompañaron en su día a día apareciendo en su lista de reproducción.

Sin embargo, a la mayoría de fanáticos no solo le sorprendió que en su top cinco no aparece Karol G, su pareja, sino que, adicionalmente, la canción que más eligió no fue un reggaetón.

¿Qué escuchó Feid en el 2024? Esto indicó su Spotify Wrapped

El cantante paisa, según la información de su Spotify Wrapped, acompañó sus días de reggatón, vallenato, salsa y rhythm and blues. De esa manera, sus cinco canciones más escuchadas fueron las siguientes:

Quiero que seas mi estrella, del Binomio de Oro. Sorry 4 that much, de Feid. Luna, de Feid. Offline, de Young Miko en colaboración con Feid. Gatitas sandungueras, de Feid y Álvaro Díaz.

Adicionalmente, los cinco artistas que más reprodujo a lo largo del 2024 fueron estos:

Feid. Majid Jordan. Binomio de Oro de América. Víctor Manuelle. Yandel.

Las estadísticas que Feid acumuló en Spotify en 2024

Tras la revelación de los Spotify Wrapped de cada uno de los usuarios, la plataforma de streaming halló que Feid fue el décimo artista más escuchado a nivel global. Además, que en ese ítem el primer lugar fue ocupado por Taylor Swift.

Por otra parte, se dio a conocer que su álbum 'Ferxxocalpsis' de Feid fue el segundo más reproducido en Colombia, detrás del 'Mañana Será Bonito' que quedó en primer lugar.

Y, por último, la canción más escuchada en el país fue Luna, de Feid, con más de 94 millones de reproducciones.