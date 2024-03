Una caminada en FEP equivale a un entrenamiento de 13K

¿Quién dijo que el deporte y festivalear no se podían unir? ¿Acaso creían que era una relación tóxica? ¡Para nada! Nos dimos a la tarea de desafiar esa idea contando los pasos que podría dar una persona caminando entre las vibrantes tarimas, las emocionantes activaciones y la atmósfera cargada de música cuando se va a un festival con FEP, evento que terminará este domingo en Bogotá. ¿El resultado? 18,426 pasos, casi equivalente a 13 kilómetros, ¡y eso, solo entre las tarimas principales, algunas activaciones y la plazoleta de comida! Y no, no estamos haciendo trampa, ¡estos pasos fueron medidos con la precisa app Fitness+!

Movimiento en el FEP

Desde los acordes electrizantes de las bandas más esperadas, donde resuenan nombres como Sam Smith, Feid, James Blake, Blink 182, entre otros, hasta los escenarios con los mejores sonidos emergentes, cada paso en el Festival se suma a una experiencia inolvidable. Pero, ¿sabía usted que en medio de las multitudes y la música en vivo, gracias a la activación del IDRD, se puede disfrutar de un verdadero entrenamiento? Esta área especialmente diseñada no solo fomenta la interacción social y el descanso activo sino que también invita a los asistentes a sumarse a actividades físicas lúdicas, potenciando así los beneficios del movimiento y la actividad física en un contexto festivo.

Así es como la experiencia de festivalear no solo es divertida, sino que también es un excelente ejercicio cardiovascular. Al ritmo de la música, uno puede quemar calorías, fortalecer los músculos de las piernas y mejorar la salud del corazón. Además, caminar en un entorno tan estimulante como este puede aumentar la motivación y el estado de ánimo, proporcionando una dosis extra de endorfinas y energía positiva. Entonces, ¿por qué no combinar la pasión por la música con un estilo de vida activo y saludable? ¡Es una combinación ganadora!

Un fetsival de mucha actividad física

"Llevo desde las 2pm haciendo fila, luego caminando hasta la entrada y, antes de que empiecen las bandas, disfrutando de las activaciones. Ayer pasé todo el día durmiendo, y ya tengo una cita programada con un fisioterapeuta para el lunes; sé que estos días son intensos para el cuerpo”, aseguró Pilar Rangel, asistente al Festival.

Pero no crean que este deporte festivalero es fácil. De hecho, muchos de los asistentes optan por tomar medidas extremas para no sentir el cansancio.

Y como él, a través de X, varios dejaron sus tips para sobrevivir. Desde llevar zapatos cómodos, usar medias de compresión y hasta aplicarse cremas de eucalipto y menta para dormir las piernas, cada uno tiene su propia fórmula mágica

Pero, como siempre, antes de seguir cualquier consejo en redes sociales, es crucial consultar con un experto. Después de todo, no queremos que una noche de baile épico termine con un desgarre muscular.

Y como no todo se trata de caminata extrema, a medida que los asistentes se desplazan entre las diferentes tarimas y se sumergen en las emocionantes activaciones que ofrece el festival, el IDRD tuvo su propio stand, un espacio de calma, reunión y de salir de la rutina. Aquí, entre los bajos de la música y la energía del evento, los asistentes encontraron un refugio perfecto para relajarse y compartir momentos especiales con amigos.

Y para mantener la energía arriba, el cuerpo en buen estado y continuar con las caminatas es importante recordar que hay puntos de hidratación gratis por todo el festival. Así que, ya sea que se estén contando los pasos, disfrutando de la música o simplemente pasando el rato con amigos, el FEP también es un espacio en el que la recreación y el deporte hacen un match perfecto.