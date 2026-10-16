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Fonseca confirmó nueva sede para su concierto en Bogotá

Fonseca se pronunció sobre su concierto en El Campín y anunció un cambio

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Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
09:43 a. m.
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Fonseca confirmó que su concierto en Bogotá ya no se realizará en el estadio El Campín, sino en el Vive Claro Estadio. La presentación de ‘Fonseca En La Casa’ mantiene su fecha: sábado 24 de octubre de 2026, a las 8:00 p. m.

El cantante colombiano Fonseca se pronunció sobre el cambio de escenario de su próximo concierto en Bogotá y envió un mensaje a sus seguidores: la cita sigue en pie, pero ahora será en otro lugar.

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A través de un comunicado oficial, el artista confirmó que el espectáculo previsto en el estadio Nemesio Camacho El Campín se trasladará al Vive Claro Estadio, ubicado en la carrera 60 #42-41, en la capital del país.

La decisión se conoce en medio de la controversia por el estado de la gramilla de El Campín, que ha generado preocupación por la programación de los partidos de fútbol y otros eventos previstos en el escenario.

“Bogotá es mi casa, y la casa está donde está la gente”, expresó Fonseca en el mensaje dirigido a sus seguidores. El cantante también aseguró que el espectáculo conservará la propuesta preparada y que tiene más ganas de encontrarse con el público para cantar las canciones que han acompañado su carrera.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Fonseca en Bogotá?

La presentación de ‘Fonseca En La Casa’ se realizará el sábado 24 de octubre de 2026, a las 8:00 p. m., en el Vive Claro Estadio.

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Aunque cambia el escenario, la fecha se mantiene. La organización informó que el espectáculo llegará con el mismo repertorio y la misma puesta en escena que se habían preparado inicialmente para El Campín.

El traslado busca ofrecer las condiciones necesarias para desarrollar el evento sin utilizar la gramilla del estadio bogotano, en medio de las dificultades que enfrenta el terreno de juego.

¿Qué pasará con las boletas para el concierto de Fonseca?

Una de las principales dudas de los asistentes tiene que ver con las entradas que ya compraron. De acuerdo con el comunicado, las boletas conservarán su validez para la nueva sede.

La organización explicó que algunas localidades de gradería tendrán ajustes y que la nueva boleta en TuBoleta Pass se gestionará únicamente para esas ubicaciones. Los palcos y la silletería en gramilla no tendrán modificaciones, según el anuncio.

Los asistentes deben consultar los canales oficiales de Fonseca, Stage Eventos y Tu Boleta para revisar las indicaciones específicas relacionadas con su localidad.

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Por ahora, la invitación del artista es mantener la cita y prepararse para cantar en el nuevo escenario. El cambio de sede modifica el lugar del encuentro, pero no la fecha que miles de seguidores tenían reservada en su calendario.

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