Fonseca recibió importante reconocimiento en Bogotá previo a su concierto en el Vive Claro

El cantante colombiano Fonseca fue homenajeado en el Concejo de Bogotá con la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz, una distinción que reconoce su trayectoria musical y el trabajo social que ha desarrollado durante su carrera.

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El reconocimiento fue entregado por los concejales Rolando González y Andrea Carolina Hernández, quienes destacaron su contribución a la cultura colombiana y su compromiso con las comunidades a través del arte.

¿Por qué Fonseca fue condecorado en el Concejo de Bogotá?

Nacido en la capital del país, Fonseca ha construido una carrera de más de dos décadas, durante las cuales ha logrado posicionar su música en escenarios internacionales.

Con nueve premios Latin Grammy, el intérprete ha combinado ritmos tradicionales colombianos con sonidos del pop y la música tropical, convirtiéndose en uno de los artistas nacionales con mayor proyección internacional.

Sin embargo, el homenaje también reconoce su labor fuera de los escenarios.

Desde 2017, el cantante impulsa la Fundación Gratitud, una iniciativa que busca generar oportunidades para niños, niñas y jóvenes de comunidades vulnerables mediante programas relacionados con la música y las expresiones artísticas.

La distinción tiene un significado especial para el bogotano, pues llega de la ciudad donde nació y comenzó a desarrollar su pasión musical.

Fonseca prepara concierto en Bogotá este 24 de octubre

El reconocimiento llega en una semana importante para el artista, quien se prepara para presentar “Fonseca en la Casa”, su concierto del próximo sábado 24 de octubre en el Vive Claro Estadio de Bogotá.

El espectáculo ya tiene boletería agotada y marcará el comienzo de su gira internacional “Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour”.

Durante este recorrido, Fonseca visitará ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Miami, Orlando y Los Ángeles.

Además de interpretar sus grandes éxitos, presentará canciones de su más reciente producción discográfica, nominada al Latin Grammy 2026 en la categoría “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo”.

Así, el artista celebrará su trayectoria con el público bogotano antes de iniciar una nueva etapa internacional.