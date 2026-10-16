Fonseca cambia de escenario: qué pasará con las boletas y las localidades

El concierto de Fonseca, programado para el próximo 24 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá, fue trasladado al Vive Claro debido a las condiciones de la gramilla del escenario deportivo, una situación que ha generado controversia en los últimos días y que incluso llevó a la Dimayor a suspender el partido entre Millonarios y Once Caldas.

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La decisión fue confirmada por el empresario de eventos Diomar García, quien explicó que el cambio responde a una situación de fuerza mayor relacionada con los daños que presenta la cancha del estadio tras la realización de eventos masivos, entre ellos el reciente concierto de BTS. Según señaló, se trata de una medida excepcional que nunca antes habían tenido que adoptar en su trayectoria como organizadores.

“Debido a todo lo que está pasando y pasó en El Campín en días anteriores nos tocó tomar la decisión de trasladar el concierto al Vive Claro”, afirmó García en entrevista con Noticias RCN.

El Vive Claro recibirá a los asistentes con ajustes en la ubicación

El empresario aseguró que el nuevo escenario cuenta con la capacidad suficiente para albergar a todas las personas que ya adquirieron sus entradas. Explicó que el Vive Claro fue diseñado específicamente para espectáculos musicales y puede recibir entre 35.000 y 38.000 asistentes, una cifra acorde con la demanda que tuvo el concierto del cantante bogotano.

Respecto a las entradas, indicó que las boletas seguirán siendo válidas y que únicamente habrá algunos ajustes en la distribución de las localidades debido a las diferencias estructurales entre ambos escenarios.

García detalló que la zona de gramilla mantendrá características similares a las previstas inicialmente en El Campín, mientras que algunas ubicaciones en graderías serán reorganizadas. Sin embargo, aseguró que los cambios buscan mejorar la experiencia del público y no desmejorarla.

“El público va a tener una experiencia igual o mejor que la que iba a vivir en El Campín”, aseguró.

Organizadores advierten pérdidas económicas y estudian reclamaciones

El traslado del espectáculo también tendrá consecuencias financieras para los organizadores. García reconoció que el cambio de escenario genera perjuicios económicos importantes y confirmó que actualmente mantienen conversaciones con Sencia, operador de El Campín, para determinar responsabilidades y buscar que se cubran los costos ocasionados por la modificación logística.

“Estamos en conversaciones con Sencia para que ellos cubran esto, porque no es culpa nuestra el hecho de que tengamos este cambio”, sostuvo.

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El empresario también destacó que la decisión fue respaldada por el propio Fonseca, quien habría priorizado tanto la experiencia de sus seguidores como la necesidad de proteger la actividad futbolística en el estadio capitalino.

El concierto tendrá un significado especial para el artista, pues será el espectáculo con mayor aforo de su carrera como único protagonista del cartel. Aunque inicialmente estaba previsto que se realizara en El Campín, ahora se llevará a cabo en el Vive Claro, donde los organizadores esperan garantizar las mismas condiciones de producción y calidad para los asistentes.

El cambio ocurre en un momento de creciente debate sobre el uso de El Campín para eventos masivos y el impacto que estos generan en la programación deportiva, una discusión que se intensificó luego de la suspensión del compromiso entre Millonarios y Once Caldas por el deterioro de la gramilla.