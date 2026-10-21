TuBoleta hizo importante anuncio para los asistentes al concierto de Fonseca en Bogotá

Gran incertidumbre ha generado el cambio de escenario para el próximo concierto del cantante Fonseca en la ciudad de Bogotá, que se encuentra programado para el sábado 24 de octubre en el Vive Claro.

Tras la decisión de llevar el show del estadio El Campín al nuevo recinto, la tiquetera oficial del show ofreció información importante sobre el reemplazo de la boletería para aquellos fanáticos que adquirieron sus entradas inicialmente en la localidad gradería.

¿Qué pasará con los boletos para el concierto de Fonseca?

Según el más reciente comunicado de TuBoleta, las entradas correspondientes a las localidades de gradería se encuentran siendo reemplazadas. Dicho proceso podrá tardar hasta 48 horas desde este miércoles 21 de octubre, de modo que, durante este tiempo las personas recibirán la nueva boleta asociada a la compra correspondiente en la aplicación de TuBoleta Pass.

Dentro de las recomendaciones dadas por la tiquetera, se informó que las boletas se cargarán al titular de la compra. En caso de que las boletas se hayan transferido, será necesario volver a realizar la respectiva transferencia.

Durante el proceso de reemplazo, y actualización de las entradas, las transferencias por medio de TuBoleta Pass estarán temporalmente deshabilitadas. Una vez que este proceso haya culminado y las nuevas boletas hayan sido emitidas se restablecerá esta función con total normalidad.

¿Qué pasa si recibió una nota de crédito?

Algunas de las inquietudes por parte de los asistentes corresponde al recibimiento de una nota de crédito vía correo electrónico sobre el estado de la boleta. Ante esto, TuBoleta informó que esto no significa que se haya perdido la boleta ya que dicha notificación corresponde a información contable por el reemplazo de la nueva entrada.

“Agradecemos su comprensión y recomendamos estar atento al correo electrónico para recibir cualquier actualización relacionada con la compra. Tranquilo, tus boletas están más que aseguradas para disfrutar de un show inolvidable”, finalizó el comunicado de la tiquetera.

Los interesados en consultar el plano actualizado del concierto lo podrán hacer ingresando a las redes sociales oficiales de TuBoleta para consultar localidades, entradas y más recomendaciones para el evento.