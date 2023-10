¡Impresionante! La NASA hace públicas fotografías previo a Halloween

La agencia espacial estadounidense, NASA, ha compartido una serie de impresionantes imágenes del espacio en conmemoración de la celebración de Halloween. Estas fotografías, cuyas formas evocan misterio y terror, revelan la increíble belleza e indescifrable naturaleza del Universo.

Una de las imágenes destacadas es la de "los huesos" de una "mano cósmica fantasmal", capturada por el Observatorio Chandra y el telescopio IXPE. Esta imagen muestra los restos de una estrella que se colapsó hace 1.500 millones de años, formando una densa nebulosa de materia energizada y antimateria.

Imágenes compartidas por la NASA en celebración de Halloween

Say cheese! 📸



Today, NASA's Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space.

Otra imagen espeluznante captada recientemente por la misión Juno de la NASA muestra una "cara" en el extremo norte del gigante Júpiter. La agencia espacial explica que se trata de nubes turbulentas y tormentas a lo largo de la línea divisoria entre los lados diurno y nocturno del planeta.

Una 'cara espeluznante' ha aparecido en la superficie de Júpiter justo a tiempo para Halloween, y la NASA tiene la foto para demostrarlo.😯



El 7 de septiembre, la nave espacial Juno de la agencia espacial capturó la imagen espeluznante durante su 54º sobrevuelo cercano de las… pic.twitter.com/AyIcpw05ws — Mar Gómez (@MarGomezH) October 31, 2023

If you need a soundtrack for a ghoulish get-together, we've got you covered! Press play on our Sinister Sounds of the Solar System playlist

La NASA hizo públicas sus fotografías

En el mes de octubre, la NASA también publicó la imagen del Sol "sonriendo". Aunque la figura parece amigable, generó preocupación en la comunidad científica, ya que revela agujeros coronales que pueden producir tormentas geomagnéticas capaces de afectar a la Tierra.

En agosto de 2022, el telescopio James Webb capturó una imagen de un signo de interrogación en el espacio. Esta imagen mostraba un par de estrellas jóvenes en formación, conocidas como Herbig-Haro 46/47, y una amplia gama de estrellas y galaxias, entre ellas una con forma de signo de interrogación.

It's Monday. Feeling crabby? 🦀



6,500 light-years away lies the Crab Nebula, the remains of an exploded star. While it is a well-studied target, Webb's infrared sensitivity and resolution offer new clues into the makeup and origins of this nebula:

Otra imagen icónica captada por el telescopio James Webb es la de los Pilares de la Creación. Esta imagen revela una zona donde se forman nuevas estrellas, rodeadas de densas nubes de gas y polvo que se asemejan a majestuosas rocas.

Estas imágenes cósmicas, más allá de su relación con Halloween, son registros valiosos que nos permiten apreciar la grandiosidad del Universo en el que habitamos. La NASA continúa sorprendiéndonos con su exploración y descubrimientos, mostrando la belleza y el misterio de los rincones más remotos del espacio.