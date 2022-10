Hombre sin manos y piernas causa sensación en TikTok por habilidades de maquillaje

Esta es la historia de Gabe Adams-Wheatley, un joven de 24 años de Brasil, adoptado a los 9 meses, quien ha vivido toda su vida sin extremidades. Una historia de superación y ejemplo, pues Gabe se ha dedicado a hacer contenido en Tiktok enseñándole a los usuarios como maquillarse.

Gabe sufre del síndrome de Hangar, "erupción dolorosa alrededor del oído, en la cara o en la boca. Ocurre cuando el virus de la varicela-zóster infecta un nervio en la cabeza", explica Medlineplus. Desde pequeño, en el colegio participaba en concursos de baile, donde también aprendió a cómo maquillarse para cada presentación, perfeccionando sus técnicas con el paso del tiempo.

El testimonio de Gabe

“Empecé a ver muchas youtubers de maquillaje sobre sus técnicas y a tomar en consideración lo que funciona mejor para mí, porque tengo que usar los pinceles de maquillaje y las esponjas de belleza de una manera muy diferente y única. Cuando comencé a maquillarme, la mejor manera que se me ocurrió fue acostarme y poner una toalla en el suelo para no manchar la alfombra con ningún producto. Me maquillaba acostado, pero siempre tenía que levantar la cabeza y me torcía el cuello, porque no era la mejor posición para hacerlo”, expresó Gabe en una entrevista con el medio PopSugar

“Siento que toda mi vida siempre he tenido que probarme a mí mismo e ir más allá de lo que la gente piensa que el límite podría o debería ser para una persona sin brazos ni piernas, o simplemente con una discapacidad en general. Gabe ha sido víctima de críticas en las redes sociales, pero esto no ha impedido que continúe con su pasión con el maquillaje y crear conciencia de que los retos te hacen “más fuerte”.

Desde ese entonces su reconocimiento ha crecido, desde el 2020 ha creado contenido que inspira y enseña a millones de usuarios. El creador también en ocasiones hace contenido de cómo es su vida cotidiana lidiando con momentos o cosas que no son accesibles físicamente para él, un gran ejemplo de superación y resiliencia es Gabe.