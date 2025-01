Globos de Oro 2025: estos fueron los ganadores de cada categoría

El pasado 5 de enero, el icónico Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles fue testigo de la esperada ceremonia de los Globos de Oro 2025, organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Con la comediante Nikki Glaser como anfitriona, la noche estuvo llena de emociones, sorpresas y momentos memorables que celebraron lo mejor del cine y la televisión.

Triunfos destacados del cine: lo mejor de los Globos de Oro 2025

En el ámbito cinematográfico, la gran ganadora de la noche fue "The Brutalist", llevándose el galardón a Mejor Película - Drama. Por su parte, "Emilia Pérez" brilló en la categoría de Mejor Película - Musical o Comedia, reafirmando su impacto en la crítica y el público.

Entre las actuaciones individuales, Adrien Brody destacó como Mejor Actor - Película Dramática por su papel en The Brutalist, mientras que Demi Moore se llevó el premio a Mejor Actriz - Musical o Comedia por La sustancia. En tanto, Fernanda Torres y Sebastian Stan ganaron en las categorías de drama por sus actuaciones en I’m Still Here y A Different Man, respectivamente.

En las categorías técnicas, "Emilia Pérez" también se llevó premios importantes, incluyendo Mejor Guion y Mejor Canción Original, consolidando su éxito en esta edición.

Televisión: Reconocimiento a Shōgun y True Detective

En el ámbito televisivo, la serie "Shōgun" arrasó en los Globos de Oro, llevándose los galardones a Mejor Serie - Drama, Mejor Actor - Serie Dramática para Hiroyuki Sanada, y Mejor Actriz - Serie Dramática para Anna Sawai.

Otra de las destacadas fue "Bebé reno", que obtuvo el premio a Mejor Serie Limitada y un reconocimiento para Jessica Gunning como Mejor Actriz de Reparto. En comedia, "Hacks" se consolidó como la favorita, llevándose el premio a Mejor Serie - Comedia y un reconocimiento para Jean Smart como mejor actriz.

Los Globos de Oro 2025 confirmaron su lugar como una de las premiaciones más prestigiosas, celebrando el talento y la diversidad de historias que marcaron el último año en el cine y la televisión.