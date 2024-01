Globos de Oro 2024: conozca dónde ver las series y películas nominadas

El próximo domingo 7 de enero, se llevará a cabo la edición 81 de los Globos de Oro en el The Beverly Hilton en Beverly Hills, California (Estados Unidos). Las mejores series y películas del 2023 competirán en distintas categorías y acá le contamos cómo puede ver estas magníficas producciones.

La gala, que será conducida por el comediante estadounidense Jo Koy, recibirá a una gran cantidad de celebridades de Hollywood. Actores como Bradley Cooper, Cillian Murphy y Leonardo DiCaprio son los favoritos para la categoría de 'Mejor actor- Película drama'.

Por su parte, Lily Gladstone, Carey Mulligan, Sandra Hüller, Annette Bening, Greta Lee y Cailee Spaeny harán lo propio en la categoría femenina. Películas como 'Oppenheimer', 'Barbie', 'Killers of the Flower Moon', 'Maestro' y 'Past Lives' estarán en contención de los múltiples galardones que se ofrecerán.

Cabe resaltar que en la última versión, 'The Fabelmans', dirigida por Steven Spielberg, le ganó el pulso a 'Avatar: The Way of Water', 'Elvis', 'TÁR' y 'Top Gun: Maverick' en la categoría de 'Mejor Película - Drama'. Pero esta ceremonia no solo premia a las mejores películas, sino que tiene en cuenta a las series televisivas; algo que no sucede en los Premios Óscar.

Este año, series como 'Succession' y 'The Last of Us' se perfilan como las favoritas. En la edición 80, 'House of the Dragon', 'Abbott Elementary' y 'White Lotus' ganaron sus respectivas categorías.

Dónde ver las mejores películas de los Globos de Oro 2024

'Barbie': HBO Max.

HBO Max. 'Oppenheimer': compra y alquiler en Apple TV+ y Google Películas.

compra y alquiler en Apple TV+ y Google Películas. 'Killers of the Flower Moon': compra en Apple TV+.

compra en Apple TV+. 'Poor Things': se estrenará en cines el próximo 25 de enero.

Dónde ver las mejores series de los Globos de Oro 2024

'Succession': HBO Max.

HBO Max. 'The Last of Us': HBO Max.

HBO Max. 'The Bear': Star +.

Star +. 'Only Murders in the Building': Star +.

