Invitado de honor: hincha expulsado por ir en chanclas al estadio estuvo en un palco del 'Palmaseca'

Un video viral publicado en redes sociales muestra el momento en el que una mujer obliga a un joven hincha del Junior de Barranquilla a abandonar el estadio Romelio Martínez por haber entrado al estadio en chancletas, provocando la indignación de cientos de internautas.

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Jerman, quien explicó los esfuerzos que tuvo que hacer para poder asistir al partido, fue contactado por el concejal de Barranquilla, Juan David Abisambra, y podrá vivir una experiencia junto a los jugadores del club en uno de los entrenamientos con la única condición de que asista en chancletas.

Después de que el video se hiciera viral, el joven recibió toda la solidaridad por parte de otros aficionados del Junior e incluso de jugadores del equipo como Jermain Peña, quien pidió que lo contactaran, afirmando que esos son los "verdaderos hinchas" que el club necesita.

Hinchas del Deportivo Cali lo invitaron a uno de los palcos del estadio Palmaseca y asistió en chancletas

El domingo 18 de octubre, Junior de Barranquilla visitó a Deportivo Cali en el estadio 'Palmaseca' y el joven Jerman fue uno de los invitados de honor por parte de algunos hinchas del club local; el hincha humillado por haber asistido al estadio en chanclas pudo disfrutar del partido de su equipo en condición de visitante en uno de los palcos del estadio e incluso fue saludado por algunos de los seguidores del Cali que se encontraban en los palcos de al lado.

Además de ser invitado al partido que no contaba con la presencia de hinchas visitantes y de poder usar la camiseta de su equipo, Jerman asistió en chancletas al partido con el fin de dar un mensaje de tolerancia y recordando que nadie puede humillar a otra persona por el tipo de vestimenta que usa.

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Empate del Junior habría decretado su eliminación de la Liga Betplay

Junior de Barranquilla no atraviesa por el mejor momento deportivo y, después de su empate 0-0 en Cali, quedó al borde de la eliminación de la Liga Betplay 2026-II; solo ha logrado dos victorias en 14 partidos jugados y el máximo de puntos que podría conseguir de ganar los cinco restantes sería de 27 y, según analistas expertos, para lograr la clasificación se necesitarían mínimo 28 unidades.

A pesar del rendimiento de Junior, el hincha que se ha hecho famoso por asistir en chanclas al estadio pudo disfrutar cómodamente del último partido y podrá vivir otra grata experiencia junto a los jugadores de su equipo.