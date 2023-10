¡Espectacular! Hypers Kyds África bailan al ritmo de Shakira con 'El Jefe'

La más reciente canción de Shakira y el grupo Fuerza Regida sigue siendo tendencia en las redes sociales y en las diversas plataformas digitales. Actualmente, ‘El Jefe’ ya suma más de 43 millones de reproducciones en YouTube y sigue en la cúspide de los principales listados de música más escuchados.

Con este nuevo tema, la barranquillera impuso un baile particular con música regional mexicana, en donde aborda las realidades por las que tienen que pasar millones de personas en el mundo, en búsqueda del ‘sueño americano’ y maltrato laboral.

Pasan los días y la canción de la colombiana no pasa de moda. Al contrario, el baile del sencillo se ha vuelto viral entre sus seguidores. Del mismo modo, la cantante sigue publicando en sus redes fotografías y videos, vestida con botas y sombrero, a caballo y siguiendo uno de los bailes más típicos de México.

En su letra, la cantante expresa su solidaridad con Lili Melgar, una señora de Bolivia, quien estuvo a cargo de sus hijos cuando vivían en España. Al parecer, esta mujer habría sido despedida por el exfutbolista Piqué, quien según algunas versiones le quedó debiendo algunos pagos.

Pese a ello, los fans de Shakira siguen los pasos de baile de 'El Jefe’, mezclando movimientos de cadera y el zapateado mexicano.

Entre los videos con más audiencia en las redes sociales, se encuentra el reconocido grupo de baile ‘Hypers Kids África’, quienes, gracias a su talento y carisma, son aplaudidos y admirados por los internautas.

El grupo integrado por niños de Uganda publicaron en las últimas horas los ritmos de la colombiana. Mediante un video, realizaron este baile a su manera y escribieron: “Te queremos Shakira. Compartamos este hermoso video de baile con todos”.

We love @shakira ❤️🙏 let’s share this beautiful dance video to everyone #Trending #share #dance #Twitter #music pic.twitter.com/xF87M3di2D