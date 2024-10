Sorpresiva salida en Masterchef: Ilenia Antonini se convirtió en la nueva eliminada

El más reciente episodio de MasterChef Celebrity dejó un momento lleno de emociones y tensión, ya que se definió al último eliminado antes de entrar en el Top 10 del programa.

Esta vez, Ilenia Antonini tuvo que despedirse de la competencia, tras un reto de eliminación que no dio espacio para segundas oportunidades ni para el reto de salvación, llevándola directamente a decir adiós.

El reto de eliminación puso a prueba las habilidades culinarias de Paola Rey, Catherine Ibargüen, Juan Pablo Llano, Vicky Berrío, Ilenia Antonini y Dominica Duque.

Mientras tanto, desde el balcón, los ya clasificados al Top 10, Cony Camelo, Martina La Peligrosa, Jacko, Carolina Cuervo y Nina Caicedo, observaban atentamente el desarrollo de la competencia.

El plato con el que Ilenia le dijo adiós a Masterchef

En esta ocasión, los concursantes enfrentaron un reto que, aunque aparentemente sencillo, se convirtió en todo un desafío. La consigna fue preparar un plato cuya base fuera un crepe, pero el verdadero reto estaba en el relleno, que debía ser complejo y destacar en sabor y técnica.

Los participantes tuvieron la libertad de elegir entre un plato dulce o salado, pero la elaboración del crepe y la combinación de ingredientes sería determinante para los jueces.

Ilenia Antonini decidió apostar por un crepe salado, pero desafortunadamente, su ejecución no fue la mejor de la noche. Los jueces, siempre exigentes con los detalles, señalaron varias fallas en su preparación.

A diferencia de sus compañeros, Ilenia presentó un plato que no alcanzó a destacar, tanto en sabor como en técnica, lo que finalmente la llevó a ser la eliminada de la jornada.

La despedida de Ilenia y el Top 10 de MasterChef

La despedida de Ilenia estuvo marcada por las palabras de agradecimiento hacia sus compañeros y los chefs. Visiblemente emocionada, expresó que su paso por MasterChef le permitió aprender y crecer, no solo en la cocina, sino también como persona. "Me voy feliz porque logré superar mis miedos y me enfrenté a retos que nunca imaginé", mencionó entre lágrimas, mientras recibía el apoyo de los demás concursantes.

Con la eliminación de Ilenia, se definió finalmente el Top 10 de MasterChef Celebrity 2024, conformado por Cony Camelo, Martina La Peligrosa, Jacko, Carolina Cuervo, Nina Caicedo, Paola Rey, Catherine Ibargüen, Juan Pablo Llano, Vicky Berrío y Dominica Duque.

Los próximos episodios prometen ser aún más emocionantes, ya que la competencia se vuelve más reñida y las expectativas de los jueces aumentan.

MasterChef Celebrity continúa sorprendiendo con desafíos inesperados y momentos de gran emoción. Ahora, con solo diez participantes en la contienda, el camino hacia la final se vuelve cada vez más intenso, y los concursantes tendrán que dar lo mejor de sí para alcanzar el codiciado título de MasterChef.

"MasterChef para mí es un antes y un después en el camino. Maduré, no porque no fuera madura, sino porque esto te cambia la percepción de una manera impresionante... Les agradezco a cada uno de ustedes, de verdad, los voy a llevar en mi corazón siempre. A Claudia, que lastimosamente no está, espero que le digan que la quiero profundamente", dijo Ilenia Antonini.