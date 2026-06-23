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Las redes explotaron con la selección Colombia: los mejores memes contra Congo

Las redes sociales nunca perdonan y las risas no faltaron con los mejores memes que dejó el partido de la selección Colombia.

Lucumi
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 23 de 2026
11:22 p. m.
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Como ya es costumbre cada vez que juega la selección Colombia, las redes sociales se llenaron de comentarios, ocurrencias y divertidos memes durante el compromiso frente a República Democrática del Congo por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial.

Mientras millones de aficionados seguían atentos cada jugada del encuentro, en plataformas como X, Instagram y Facebook aparecieron cientos de publicaciones cargadas de humor, creatividad y las clásicas reacciones que acompañan los partidos de la 'Tricolor'.

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Las imágenes, montajes y videos se multiplicaron a lo largo del compromiso, convirtiéndose en una de las tendencias más comentadas entre los seguidores del fútbol. Desde las expresiones de nerviosismo hasta las jugadas más llamativas del encuentro, nada escapó al ingenio de los internautas.

Más allá de lo ocurrido en el terreno de juego, los memes volvieron a demostrar que son parte fundamental de la experiencia futbolera en Colombia. Como ocurre en cada gran cita de la Selección, las redes sociales se transformaron en un escenario paralelo donde las risas, las bromas y el humor acompañaron a los aficionados durante los 90 minutos.

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