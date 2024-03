¿Demasiado sensual? Jessica Cediel respondió a críticas por particular baile en su casa: video

La presentadora Jessica Cediel se sumergió en el mundo del baile mientras realizaba tareas domésticas en su hogar de fin de semana, demostrando su espontaneidad y alegría a través de un video compartido en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 10 millones de seguidores.

En la grabación, Cediel se dejó ver bailando salsa mientras aspiraba, luciendo una cómoda pijama, guantes y mascarilla para las ojeras.

Jessica Cediel bailó con alegría en su casa, mientras realizaba aseo

Video de Jessica Cediel generó controversia en las redes sociales

La publicación generó una diversidad de reacciones entre sus seguidores: algunos elogiaron su belleza y sencillez, mientras que otros la criticaron por su actitud. Los comentarios variaron desde halagos hasta críticas como "sin baile no hay aseo" o "no sabe cómo llamar la atención", fueron algunos de los mensajes negativos que recibió la reconocida actriz, presentadora y periodista colombiana.

Ante la polémica suscitada, Jessica Cediel decidió responder a las críticas, destacando que, como figura pública, también realiza actividades cotidianas como el aseo y disfruta del baile. Enfatizó en que su intención es mostrar aspectos de su vida que no se ven en pantalla y aconsejó a sus seguidores a no gastar energía en discusiones innecesarias, optando por llenar sus corazones de energía positiva.

“Hay gente que no tiene vida. En primera lugar, no idealicemos a las personas, ni siquiera si son personas públicas, todos somos iguales y segundo, tengan calma para responder o ignorar si es algo que realmente fastidia bloqueen; pero no contaminen su corazón con esa energía que no es necesaria cuando la pueden llenar de cosas más positivas”, mencionó Jessica Cediel en sus redes sociales.

A pesar de las opiniones divididas, la presentadora continúa compartiendo contenido en sus redes sociales, cautivando a su audiencia y trabajando en nuevos proyectos tras su participación en un concurso de baile internacional, una experiencia que catalogó como un sueño cumplido.