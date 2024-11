“Ser cristiana no me limita”: Jessica Cediel encendió las redes con una foto que desató elogios y críticas

La modelo y presentadora colombiana Jessica Cediel encendió las redes sociales al compartir una fotografía en su cuenta de Instagram el pasado 18 de noviembre.

En la imagen, Jessica luce un llamativo atuendo que destaca su figura y estilo, generando rápidamente miles de reacciones y convirtiéndose en tema de conversación.

Mientras muchos de sus seguidores elogiaron su elegancia, sensualidad y seguridad, otros cuestionaron la publicación, argumentando que su vestimenta era demasiado reveladora y que no reflejaba los valores cristianos que ella ha expresado públicamente en distintas ocasiones. La controversia escaló en los comentarios, donde algunos usuarios aprovecharon para lanzar críticas sobre su imagen.

Frente a la oleada de críticas, Jessica decidió alzar la voz y compartir su perspectiva mediante un video publicado en sus historias de Instagram.

Allí, dejó en claro que no considera que su fe esté en contradicción con la manera en que elige expresarse.

Es una foto bonita, no es vulgar, es sexy. La gente que me conoce sabe cómo soy. Ser cristiana no me limita. Mientras se haga con amor y respeto, está bien. No se peguen de cosas que no tienen que pegarse, aseguró la modelo, visiblemente tranquila pero contundente en su mensaje.