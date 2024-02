Joana Sanz y su primer mensaje tras la sentencia a Dani Alves por abuso

El pasado 22 de febrero, la justicia de Barcelona tomó el veredicto final en contra del exfutbolista brasileño, Dani Alves, quien estaba acusado de violación contra una joven en una reconocida discoteca de Barcelona, a finales del año 2022.

Al deportista le dieron cuatro años y medio de sentencia por este caso, y aunque es la mínima sentencia, con respecto a lo que pedía la fiscalía y la víctima, medios han asegurado que las partes afectadas se encuentran satisfechas por la credibilidad que le han dado.

En la sentencia, notificada el pasado jueves, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona condena por un delito de agresión sexual a Alves, que ya lleva poco más de un año en prisión preventiva, a cuatro años y medio de cárcel, cinco de libertad vigilada y nueve de alejamiento de la víctima, a la que deberá indemnizar con 150.000 euros.

Joana Sanz reapareció tras condena de Alves

Ahora bien, tras conocerse la sentencia hacia el jugador, ni los equipos, ni allegados al jugador se habían pronunciado. Solo se pudo conocer que Neymar, su excompañero en Barcelona, donó un dineral para pagar los daños causados hacia la víctima.

No obstante, su exesposa, Joana Sanz, decidió pronunciarse en las últimas horas mandando un nostálgico mensaje en redes sociales.

"Tenerife sigue siendo difícil para mí… Fueron días muy tristes a pesar de que tengo muchas personas que me quieren allí. Me da tristeza no poder ir a tomarme un barraquito con mi madre o llevarla a la playa. No pude aguantar las lágrimas al sumergirme en el mar recordando sus ojos verdes pardos o su risa. Es extraño, pero tenía la sensación de que la corriente del mar me abrazaba", inició diciendo.

Y agrega: "Pasé por Barcelona a besuquear a mis peludos, pero los medios de comunicación complican mucho mi paz mental. Me acorralan por fuera de mi casa y hasta se me cayó el teléfono al suelo rompiéndose la pantalla (gracias). Por lo que me fui a Madrid y pude ser un poquito feliz en medio de todo el caos. Gracias a las personas que me levantan del suelo y me recuerdan que no solo hay lágrimas de tristeza".

Por otro lado, la prensa ibérica ha informado que la modelo se encuentra muy golpeada por esta noticia.

"Sanz ha necesitado cuatro días para asumir esta condena y publicar un escrito en el que señala a la prensa como culpable de su salud mental. A la modelo canaria se le olvida que fue ella quien decidió dar entrevistas a distintos medios para explicar su versión y sentarse en '¡De viernes!', en directo, para hablar de cómo estaba viviendo toda esta situación y definir una agresión sexual como una "infidelidad", dijo el diario Mundo Deportivo.

Barcelona ‘le da la espalda’ a Dani Alves

Mientras Dani Alves busca la forma de reducir su condena, las directivas del Barcelona informaron a los medios de comunicación que el club ha retirado al brasileño la condición de futbolista leyenda del cuadro azulgrana, una condecoración que tienen hasta el momento 102 deportistas desde que se dio la fundación de la institución.

"El Barça ha hecho efectivo este acto simbólico una vez la sentencia por agresión sexual ha sido firme”, fueron las palabras del diario Sport, a penas se dio a conocer la fuerte decisión de la directiva del cuadro azulgrana.

Vale recordar que Dani Alves logró esta importante condecoración con el Barcelona tras disputar 408 partidos durante sus ocho temporadas y medias en el club. Además, de lograr conquistar Champions League, tres Supercopas de España, tres Mundiales de Clubes, seis Ligas, cuatro Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.