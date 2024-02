Actor de ‘Rigo’ confesó amenazas en su contra por papel en la producción

‘Rigo’ se ha convertido en la producción favorita de todos los colombianos en las noches gracias a la increíble historia de uno de los deportistas más importantes del país, por lo que cada acontecimiento en la novela, como en los actores que hicieron parte de ella, genera mucho ruido entre los fanáticos.

La historia del pedalista antioqueño genera muchas emociones en cada uno de sus capítulos, pues la realidad que tuvo que vivir en su adolescencia no fue para nada sencilla, pero siempre intentó ver el lado positivo de las cosas.

Una de las escenas que más nostalgia y tristeza generaron en los miles de colombianos que disfrutan de esta novela, se tuvo cuando el ‘Toro’ ganó su primera Clásica de Urrao y ante la emoción rompió en llanto en el lugar de meta, pues hace tan solo unos días atrás su papá había sido asesinado.

Violencia en Colombia reflejada en ‘Rigo’

Durante su adolescencia, Rigo tuvo que vivir la violencia en Urrao y esta le arrebató a su padre, quien fue asesinado en su municipio y el comandante del grupo guerrillero en la producción del Canal RCN recibió amenazas de personas en redes sociales.

Al parecer sin saber que se trata de una producción televisiva y en ella solo actúan artistas que se encargan de darle vida a un personaje, algunas personas amenazaron de muerte a Felipe Giraldo, quien interpretó al comandante del grupo guerrillero que asesinó al padre de Rigo en la telenovela.

Amenazas contra actor de 'Rigo'

Así lo dio a conocer el actor en medio de una entrevista con Publimetro, donde señaló incluso que tuvo que cambiar de ciudad para vivir por las constantes amenazas tras el papel que realizó en la producción de ‘Rigo’.

“Te voy a leer textualmente, por ejemplo, uno de los textos que me escribieron por redes: ‘Sapo, te vas a morir, paraco, porque los sapos tienen que morir destripados’. Eso atemoriza porque yo en ningún momento le he hecho daño a nadie, no quiero hacerle daño a nadie, simplemente me dedico a mi trabajo, a ser artista. Me tocó alejarme de mis redes sociales por lo mismo”, dijo el actor.

El actor aseguró que intentó hacer su mejor papel y las consecuencias fueron bastante alarmantes. “Yo, Felipe Giraldo, no creo, estoy completamente seguro, que me he resaltado porque con sacrificio y perseverancia llevó 23 años luchando por mi carrera, por mi arte”, agregó, revelando que se había mudado de Bogotá a Medellín.

‘Rigo’ continúa siendo la producción preferida de todos los colombianos y con el paso de los capítulos toma más atracción por la historia de uno de los mejores ciclistas colombianos en las últimas décadas.