Reconocido cantante fue bajado de un avión: el piloto lo expulsó

El artista ya emitió un comunicado oficial explicando lo sucedido. ¿Cuál fue su versión?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
11:20 a. m.
El pasado 25 de noviembre de 2025, un reconocido cantante tuvo un inconveniente con una aerolínea y fue bajado del avión antes de que el vuelo comenzara.

Se trata de José Luis 'Puma' Rodríguez, el reconocido artista venezolano que tiene 82 años e interpreta éxitos como 'Dueño de nada' y 'Se busca'.

El 'Puma' se encontraba en Ecuador y ya había embarcado el avión, pero, tras una discusión que incluso fue grabada por el cantante, el piloto se le acercó y le pidió que abandonara el avión.

En video: así fue como José Luis 'Puma' Rodríguez, el reconocido cantante, fue expulsado de un avión en Ecuador

José Luis 'Puma' Rodríguez se subió a un avión de American Airlines que partiría de Ecuador hacia Estados Unidos.

Sin embargo, tras acomodar su maleta de mano, habría tenido un desacuerdo con otro de los pasajeros y tampoco habría podido entenderse con la tripulación.

En consecuencia, el piloto lo buscó directamente y le dijo lo siguiente:

Desembarque de mi avión ahorita, no puede hacer esto. Usted estaba grosero con la tripulación.

El video de lo sucedido es este:

José Luis 'Puma' Rodríguez se pronunció tras ser expulsado del avión: esto dijo

Luego de que lo sucedido con el 'Puma' Rodríguez se hizo viral, el cantante emitió un comunicado oficial en Instagram.

"Fue un hecho realmente lamentable y quiero explicarlo de mi propia boca para que no se preste para confusiones. Yo terminé de cantar en Quito, en un show hermoso, y no dormí porque había que ir a las 5:00 de la mañana al aeropuerto para un vuelo temprano. Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas y yo sé que hay millones de personas trasplantadas que hacen lo mismo", comenzó diciendo el 'Puma' Rodríguez.

"Metí ese bolso debajo del asiento, pero llegó el jefe de cabina y me dijo que no podía permanecer ahí. Entonces le di mi bolso para que lo pusiera arriba y afirmé que eso era una pendejada porque era muy simple de resolver. Ahí pasó otra ayudante, me escuchó, le dijo a él que yo estaba hablando pestes y me hicieron saber que iban a hablar con el capitán para ver si me podía quedar o no. Luego, me echaron como un delincuente y me sentí humillado", concluyó.

Su testimonio completo fue el siguiente:

