Reconocida cantante fue asesinada: recibió múltiples impactos de bala

La industria musical se encuentra de luto debido a que una reconocida cantante fue asesinada el pasado sábado 22 de noviembre de 2025.

María de la Rosa, la artista de Puerto Rico que era conocida como DELAROSA, recibió varios impactos de bala en un sector de Northridge, en Los Ángeles, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por la Policía que está a cargo de la seguridad y la autoridad en ese sector de California y, por ende, las investigaciones ya se encuentran en curso.

¿Cómo fue el asesinato contra María de la Rosa, la famosa cantante de Puerto Rico? Esto se sabe

De acuerdo con lo revelado por las autoridades, María de la Rosa, sobre las 1:25 de la madrugada del 22 de noviembre de 2025, se encontraba dentro de un vehículo, exactamente en el puesto del copiloto.

Sin embargo, de un momento a otro, dos hombres que habían rondado por ese sector se acercaron y dispararon en múltiples ocasiones contra ella y otros dos ocupantes.

Fue así como María de la Rosa quedó gravemente herida y, apenas se emitió la alerta de lo sucedido, fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario, pero falleció al poco tiempo por la gravedad de sus heridas.

Además, teniendo en cuenta que el vehículo se encontraba parqueado cuando ocurrió el suceso, la Policía ha afirmado que todo se habría tratado de una emboscada premeditada.

María de la Rosa tenía 44.000 seguidores en Instagram y hace unos meses había lanzado un éxito titulado 'No me llames'.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de la música de María de la Rosa tras el asesinato

Después de que la Policía confirmó lo sucedido, los internautas quedaron devastados y comenzaron a escribir una gran cantidad de mensajes de luto y condolencias.

RELACIONADO Falleció cantante de música popular tras someterse a una cirugía estética

"Descansa en paz", "te amaré siempre", "esto me duele mucho", "te fuiste muy pronto", "díganme que no es cierto" y "esto es bastante triste", han sido algunas de las palabras expresadas en las redes sociales.