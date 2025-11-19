CANAL RCN
Caso de Christian Nodal: el cantante queda exento de ir a prisión

El cantante fue acusado de falsificar firmas en el marco de la demanda interpuesta por Universal Music.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
07:31 p. m.
Christian Nodal se presentó a una audiencia el pasado 18 de noviembre, luego de que Universal Music interpusiera una demanda en su contra.

¿De qué trata la demanda contra Christian Nodal?

De acuerdo con medios internacionales, la disquera acusa al artista y a su familia de un presunto uso irregular de documentos relacionados con su contrato.

El conflicto habría iniciado en 2021, cuando Nodal decidió no renovar con Universal Music y posteriormente firmó con Sony Music. Según la demanda, el cantante y sus padres habrían falsificado firmas en aproximadamente 32 documentos para reclamar los derechos de varias de sus canciones más reconocidas.

La disquera sostiene que estas presuntas irregularidades buscaban adjudicarle a Nodal la titularidad legal de diversas composiciones.

¿Qué ocurrió en la audiencia contra Christian Nodal?

La audiencia se extendió por más de 17 horas. Finalmente, el juez determinó no vincular penalmente a Christian Nodal ni a sus padres, Jaime y Silvia González, argumentando que no existía evidencia suficiente para proceder con acciones legales.

Luego de que se terminó la audiencia, el cantante se acercó a los medios y relató su versión.

“Quiero agradecerles, creo que todos estamos muy cansados. Gracias por ser tan pacientes. Soy fiel creyente de que los hechos hablan más que las palabras. Hoy estamos aquí mi señor padre, mi señora madre, en una jornada muy larga, como ustedes lo vivieron también”, destacó el cantante.

 

