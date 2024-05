Jóven que noqueó a ladrón en Bogotá, ahora ofrece clases de defensa personal

Hace un par de días, un joven se volvió viral en redes sociales tras noquear a un ladrón por defenderse de un presunto robo.

Los videos dejaron ver como un joven bailarín se enfrentó a un presunto ladrón que, tras ofrecerle drogas, le intentó robar unos audífonos que llevaba y al decirle que no, este sujeto sacó un arma cortopunzante y lo amenazó.

Hace un par de días, Noticias RCN conoció el testimonio de este joven que para muchos se ha convertido en un héroe sin capa al enfrentarse a la ola de inseguridad que hay en la ciudad.

“La camisa me la rompió, yo en ese momento dije, no me hirió, tengo que defenderme, tenía que ver el momento exacto para pegarle”, narró Santiago, joven atacado por ladrón.

Santiago Reyes ahora ofrecerá clases de defensa personal

El revuelo de este video fue tan grande que en las últimas horas, el mismo Santiago Reyes compartió un video en su cuenta en X, donde informó que ofrecerá clases de defensa personal.

“Primero les agradezco por todo el apoyo. Cabe aclarar que todo el mundo me ha comentado que quiere tomar clases de defensa personal. Entonces esta semana estaré visitando muchos lugares de boxing, artes mixtas y demás. Pendientes de mis redes sociales y les estaré compartiendo donde estaré”, dice.

Cifras de inseguridad en Bogotá

La administración de la capital reporta cifras positivas en materia de seguridad, destacando una disminución del 26% en las denuncias por hurto durante el presente año en comparación con el 2023.

Este logro se ve reflejado en la notable reducción de 7.160 casos de hurto de celulares, pasando de 15.617 denuncias en el 2023 a 8.457 en lo corrido del 2024, lo que representa una baja del 46%.

“El indicador de hurtos está basado en el número de hurtos denunciados, por lo que no se sabe con certeza si realmente han disminuido”, señaló en su último informe sobre los primeros 100 días de Galán.